Michał Wiśniewski z mamą na widowni. Mandaryna zachwyciła jurorów w "Tańcu z Gwiazdami"

Joanna Jędrzejczyk pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami". Michał Wiśniewski wspierał Mandarynę

Joanna Jędrzejczyk od początku była typowana na jedną z głównych kandydatek do zdobycia Kryształowej Kuli w obecnej odsłonie "Tańca z Gwiazdami". Zawodniczka mieszanych sztuk walki mogła pochwalić się imponującym przygotowaniem fizycznym i świetną kondycją, a także doskonałym obyciem przed kamerami. Choć jej występy na parkiecie telewizji Polsat były oceniane bardzo pozytywnie, fighterka musiała pożegnać się z tanecznym formatem po szóstym odcinku. Gwiazda sportu zostawiła po sobie znakomite wrażenie, co wielokrotnie podkreślali sami jurorzy. Obecnie jedną z głównych faworytek pozostaje Mandaryna, która w niedzielnym wydaniu na żywo, 18 września, udowodniła swoją wysoką formę. Artystka zaprezentowała fenomenalny walc wiedeński, przykuwając uwagę również zjawiskową kreacją. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem, a Tomasz Wygoda ocenił go słowami: „Odnalazłaś w tym zaufanie, siłę, i było to piękne.”. Kiedy wokalistka prezentowała swoje umiejętności przed milionami widzów, za kulisami bacznie obserwował ją Michał Wiśniewski, któremu towarzyszyła matka.

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Edyta Górniak oceniła taniec Mandaryny. Z programu wyrzucono kolejną parę

Ostatni odcinek tanecznego show Polsatu, emitowany już bez udziału Joanny Jędrzejczyk, wyróżniał się wyjątkowym charakterem. Wieczór uświetniła nie tylko wizyta Michała Wiśniewskiego wraz z matką, ale przede wszystkim unikalna oprawa muzyczna. Uczestnicy wykonywali choreografie do najpopularniejszych przebojów z animacji Disneya, które na żywo śpiewały między innymi Natalia Kukulska oraz Edyta Górniak. Druga z wokalistek zasiadła tego dnia w fotelu jurorskim, a po występie Mandaryny nie kryła ogromnego zachwytu. Edyta Górniak przekazała tancerce na gorąco niezwykle budujące słowa: „Wiesz, że dokonałaś niemożliwego i pokazałaś, że wszystko jest możliwe? Było to bardzo piękne, baśniowe”. Dzięki świetnym notom, była żona i obecna partnerka wokalisty Ich Troje awansowała do kolejnego etapu programu. Z rywalizacją o Kryształową Kulę musieli pożegnać się natomiast Krzysztof Kwiatkowski oraz partnerująca mu na parkiecie Sara Janicka.