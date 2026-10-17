Izabella Krzan kusi fanów w sieci. Podwinęła koszulkę i odsłoniła płaski brzuch

Izabella Krzan czaruje na Instagramie

Izabella Krzan dysponuje urokiem, któremu trudno się oprzeć. Każdy jej promienny uśmiech przyciąga kolejnych wielbicieli. Prezenterka telewizyjna znana z Telewizji Polskiej oraz programu "Azja Express" zgromadziła na swoim koncie na Instagramie blisko 400 tysięcy fanów. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ modelka regularnie udostępnia w mediach społecznościowych zarówno kulisy swojej pracy zawodowej, jak i efekty zmysłowych sesji zdjęciowych. Często też pokazuje fotografie, na których olśniewa figurą w strojach kąpielowych.

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Tym razem prezenterka zrezygnowała z bikini, ale jej stylizacja również odsłaniała nieco ciała. Gwiazda zaprezentowała się w białej, podwiniętej koszulce, pod którą krył się zarysowany "kaloryfer". Zestawiła ją z długą spódnicą eksponującą biodra. Patrząc uwodzicielsko w obiektyw, rzuciła fanom intrygujące pytanie:

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Fani komplementują figurę Krzan

Obserwatorzy natychmiast zareagowali na najnowszy wpis Izabelli Krzan, chętnie komentując zarówno jej pytanie, jak i same zdjęcia. Wielu z nich podkreślało, że osobie o takiej urodzie każda stylizacja pasuje idealnie, co w przypadku byłej gwiazdy TVP jest całkowitą prawdą. Inni fani dostrzegli w jej kreacji morskie motywy, porównując ją do syreny, do czego z pewnością przyczynił się charakterystyczny, przypominający łuski wzór na spódnicy.

"W cokolwiek, ładnemu we wszystkim ładnie", "Piękna spódnica w kolorze morskim. Syrena", "Doskonała", "Queen", "Piękna w każdym wydaniu", "Pięknej we wszystkim pięknie!" - czytamy w sieci.

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