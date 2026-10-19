Pola Wiśniewska sprawdzi się w ekstremalnych warunkach? Może dołączyć do hitu TVN

Sukces programu TVN "Królowa przetrwania"

Polska edycja popularnego na świecie reality show "Królowa przetrwania" zagościła na kanałach grupy TVN w 2023 roku. Koncept opiera się na tym, że znane w mediach kobiety rezygnują z codziennego luksusu na rzecz rywalizacji o koronę w dżungli. Zostają podzielone na dwa obozy i muszą przetrwać w ekstremalnych warunkach, całkowicie odcięte od świata i zdane na łaskę dzikiej przyrody, co jest ogromnym sprawdzianem ich fizycznej i psychicznej wytrzymałości.

Format wzbudzał duże emocje jeszcze zanim trafił na antenę. Napięcia i spory między celebrytkami okazały się strzałem w dziesiątkę dla producentów, napędzając programowi doskonałą oglądalność. Dwie pierwsze serie pokazywano w stacji TVN7, ale trzecia odsłona awansowała do ramówki głównego TVN-u, a rolę gospodyni objęła Małgorzata Rozenek-Majdan.

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Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie

Pola Wiśniewska negocjuje kontrakt. Była żona lidera Ich Troje w dżungli?

Twórcy formatu kompletują obecnie obsadę czwartej edycji, która według aktualnych planów zadebiutuje na telewizyjnych ekranach wiosną 2027 roku. Ekipa lada chwila wchodzi na plan zdjęciowy nowych odcinków, choć lista startujących gwiazd nie została jeszcze ostatecznie zamknięta.

Jak podał w poniedziałek serwis Pudelek, kolejną kandydatką do udziału w walce o przetrwanie jest Pola Wiśniewska, była żona Michała Wiśniewskiego. Jej angaż w show TVN-u stanowiłby ogromne zaskoczenie dla widzów, ponieważ celebrytka dotychczas konsekwentnie unikała występów w tego typu formatach.

Na ten moment te medialne doniesienia nie doczekały się oficjalnego potwierdzenia. Zwróciliśmy się bezpośrednio do Poli Wiśniewskiej z prośbą o ustosunkowanie się do tej sprawy, jednak do chwili publikacji tego artykułu nie uzyskaliśmy od niej odpowiedzi.

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Uczestniczki czwartego sezonu "Królowej przetrwania"

Znane są już natomiast nazwiska innych pewnych uczestniczek. Jako pierwsza gotowość do rywalizacji zgłosiła Ksenia NGO, przyszła synowa piosenkarki Justyny Steczkowskiej. W ostatnich dniach do mediów trafiła również informacja o udziale Marceli Leszczak, która zdecydowała się na wejście do programu zaledwie krótko po sfinalizowaniu rozwodu z Michałem Koterskim.

Kolejną zdeterminowaną bohaterką widowiska będzie Danuta Martyniuk. Żona gwiazdora disco polo najwyraźniej zasmakowała w trudnych i nietypowych wyzwaniach przed kamerami, a przypomnijmy, że czeka ona na telewizyjną premierę drugiego sezonu produkcji "Eksperyment: Odsiadka" z jej udziałem. Obok niej, wiosną w dżungli pojawi się także Mariola Bojarska-Ferenc.

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