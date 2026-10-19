Krzysztof Stanowski zdradza zasady w swoim klubie piłkarskim. Zaskakujący model wypłat dla piłkarzy

Opcje płacowe w KTS Weszło. Kasa za konkretne wyniki

Zawodnicy grający dla KTS Weszło mają do wyboru dwie ścieżki finansowe przy podpisywaniu umów. Mogą zdecydować się na wyższą pensję gwarantowaną lub zgodzić się na niższą kwotę podstawową, do której doliczane są premie uzależnione wyłącznie od długofalowych wyników zespołu na koniec rundy czy też całego sezonu, a nie za pojedyncze zwycięstwa w meczach.

Założenie jest proste, a mianowicie wypłata jednorazowego wyrównania za pół roku gry nastąpi tylko po zakończeniu rundy jesiennej na pierwszym lub drugim miejscu w lidze. Jeżeli piłkarzom uda się zrealizować ten konkretny warunek dopiero na finiszu całych rozgrywek, ekstra środki finansowe wpłyną na ich konta po przeliczeniu za pełen rok.

Twórca Kanału Zero pokazał to na konkretnym przypadku gracza, który przed startem ligi musiał podjąć decyzję o swojej pensji. Do wyboru miał całkowicie pewne 4000 zł miesięcznie lub nieco niższy bazowy zarobek rzędu 3500 zł uzupełniony o zamrożony tysiąc złotych, który zostałby wypłacony po osiągnięciu drużynowego sukcesu.

Sportowiec postawił na bardziej ryzykowną propozycję finansową. Świadomie zrezygnował z zagwarantowanej wyższej sumy, wierząc w potencjał swojej drużyny i realizację wyznaczonych zadań, a jeżeli ten ambitny plan się powiedzie, to po podsumowaniu jego zarobki wyniosą 4500 złotych miesięcznie, zapewniając mu dodatkowe pół tysiąca zysku względem bazowej oferty.

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9 punktów przewagi nad trzecim miejscem i cztery mecze do końca pierwszej rundy. Dlaczego o tym piszę? Bo często dyskutuje się o wynagradzaniu zawodników. No więc ciekawostka: praktycznie wszyscy (chyba wszyscy w sumie) zawodnicy KTS Weszło mają zamrożoną część comiesięcznej wypłaty. Ta część odmraża się w momencie, gdy na koniec rundy jesteśmy na jednym z pierwszych dwóch miejsc. Czyli jeśli pierwszą rundę skończą na miejscach 1-2, to mają pół roku pełnej wypłaty (różnica wypłacona jednorazowo, jako bonus). Chłopaki są tego blisko. Z kolei jeśli po jesieni nie będą na miejscach 1-2, ale uda się to na koniec sezonu - wtedy wyrównujemy za cały sezon wstecz. Tak było w poprzednim sezonie. Po jesieni byliśmy na trzecim, skończyliśmy na pierwszym. Nie jestem fanem premii meczowych, bo uważam, że nic nie dają. Można nawygrywać meczów, a finalnie nie osiągnąć celu. Czasami można nagrodzić, w ramach uznania, ale generalnie po to piłkarze dostają wynagrodzenie, żeby grać i wygrywać. Dodatkowa kasa musi się łączyć z celem, a nie tylko zwykłym punktowaniem. Każdy jakoś tam punktuje. Oczywiście każdy klub sam sobie definiuje cele. To też ciekawy test charakterów. Przed tym sezonem jeden z zawodników mówi: - Chciałbym zarabiać 4000 złotych. - Rozumiem. Mogę ci dać 4000 złotych, albo gwarantowane 3500 złotych i zamrożonych 1000 złotych. Jak będziemy na jednym z pierwszych dwóch miejsc to łącznie za każdy miesiąc dostaniesz 4500 złotych. Co wolisz? - To ja wolę 3500 plus 1000 - mówi. I już wiem, że z kimś takim można coś budować. Mimo że weszliśmy do ligi jako beniaminek, chłopak patrzył w górę. W zasadzie postawił 6000 złotych na to, że będzie dobrze. I może wygra na tym 12 000 złotych. Oby.— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) October 18, 2026

Krzysztof Stanowski chwali ambicję piłkarzy KTS Weszło

Twórca medialnego projektu zwraca uwagę na mentalność zatrudnianego gracza, która okazała się równie kluczowa co same kwestie pieniężne. Choć ekipa KTS Weszło wchodziła w nowe zmagania ze statusem beniaminka, to piłkarz wolał zaryzykować swoje finanse w imię osiągnięcia sportowego celu, co udowadnia jego ogromną wiarę w sukces zespołu.

– I już wiem, że z kimś takim można coś budować. Mimo że weszliśmy do ligi jako beniaminek, chłopak patrzył w górę – podkreślił Stanowski.

Ten konkretny przypadek idealnie ukazuje koncepcję budowania motywacji, jaką włodarz klubu stara się zaszczepić w swojej szatni. Krzysztof Stanowski unika przyznawania krótkoterminowych premii za wygrane mecze, a w zamian skupia się na finansowym nagradzaniu drużyny za zrealizowanie długofalowego planu, gdzie najbardziej liczy się ostateczny triumf po zakończeniu zmagań.

Zespół KTS Weszło na drodze do awansu

Biorąc pod uwagę aktualne zestawienie ligowe, mechanizm obrany przez zarząd przynosi spodziewane efekty. Zaliczka KTS Weszło nad trzecią drużyną w tabeli wynosi dokładnie dziewięć punktów, a do ostatecznego zakończenia piłkarskiej jesieni zawodnikom pozostają zaledwie cztery oficjalne starcia na murawie.