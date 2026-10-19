Ekstraklasa pełna trenerskich roszad. Kolejne kluby zmieniają szkoleniowców

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-19 16:16

Od startu obecnego sezonu piłkarskiej ekstraklasy, już pięć zespołów zdecydowało się na co najmniej jedną zmianę trenera. Absolutnym rekordzistą pod tym względem jest Raków Częstochowa, który szykuje się do zatrudnienia już czwartego szkoleniowca, a w poniedziałek pracę w Koronie Kielce stracił najstarszy trener w lidze, 65-letni Jacek Zieliński.

Trener tyłem do obiektywu patrzy na boisko piłkarskie. O roszadach w Ekstraklasie przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna w kurtce z logo Werder Brema stoi przy ławce rezerwowych i patrzy na płytę stadionu piłkarskiego.

Szybkie zmiany na stanowiskach

Trenerska karuzela w piłkarskiej ekstraklasie nabrała tempa jeszcze w letniej przerwie. Wówczas nowi szkoleniowcy pojawili się w Pogoni Szczecin, Motorze Lublin, Wiśle Płock i Radomiaku. W Szczecinie posadę objął Oscar Garcia, były trener Ajaksu Amsterdam. Z kolei Mariusz Misiura przejął stery w Motorze, a jego miejsce w Wiśle Płock zajął Adam Majewski. Radomiak zdecydował się na współpracę z Tomaszem Kaczmarkiem.

Sytuacja nabrała jeszcze większego rozpędu w trakcie sezonu. W poniedziałek dowiedzieliśmy się o zmianach w Rakowie Częstochowa i Koronie Kielce. Raków, mimo wygranej z Wieczystą Kraków 2:1, zakończył współpracę z Tomaszem Kaczmarkiem. Został on wykupiony z Radomiaka niespełna półtora miesiąca wcześniej, jednak poprowadził drużynę z Częstochowy jedynie w pięciu spotkaniach (dwa zwycięstwa i trzy porażki). Wkrótce Raków ma zatrudnić czwartego szkoleniowca w tym sezonie, a media donoszą, że może nim być Dawid Szwarga.

Gdzie jeszcze doszło do roszad?

Również Korona Kielce podziękowała za pracę Jackowi Zielińskiemu. 65-latek, będący najstarszym trenerem w ekstraklasie, prowadził zespół od sierpnia 2024 roku. Zmiany nie ominęły też beniaminka z Krakowa. Od końca sierpnia szkoleniowcem Wieczystej jest Chorwat Zeljko Kopić, który zastąpił Kazimierza Moskala. W Widzewie Łódź od 11 września pracuje Mateusz Stolarski (zastąpił Aleksandara Vukovicia). 33-letni szkoleniowiec to najmłodszy trener w stawce, jednak dotychczas nie odniósł on zwycięstwa z nową drużyną.

Na przeciwległym biegunie, jeśli chodzi o czas pracy z drużyną, znajduje się Rafał Górak. Jest on najdłużej pracującym z jednym zespołem trenerem w lidze, prowadząc GKS Katowice od czerwca 2019 roku (pracę zaczynał na niższych szczeblach). Za nim plasuje się Adrian Siemieniec (w Jagiellonii Białystok od 4 kwietnia 2023). Trzecie miejsce zajmuje Niels Frederiksen z Lecha Poznań, zatrudniony przed sezonem 2024/25, który doprowadził swój zespół do dwóch mistrzostw Polski.

ROLKI