Turniej ATP w Ałmatach. Kto awansował do ćwierćfinału debla?

Pewne zwycięstwo polsko-bułgarskiej pary

Turniej ATP 250 w Ałmatach rozpoczął się bardzo dobrze dla polsko-bułgarskiego duetu deblistów. Filip Pieczonka i Aleksander Donski pokonali w 1/8 finału reprezentantów Francji, Arthura Reymonda i Lukę Sancheza. Mecz rozgrywany na kortach twardych zakończył się wynikiem 6:2, 6:1.

Tym samym awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Polak i Bułgar zdominowali spotkanie od samego początku, nie pozostawiając rywalom złudzeń co do tego, kto zasługuje na awans. Dla Pieczonki to ważny krok w turnieju, w którym jest jedynym reprezentantem Polski.

Z kim zagrają w ćwierćfinale?

W kolejnej rundzie turnieju ATP w Ałmatach Pieczonka i Donski zmierzą się z triumfatorami wtorkowego starcia. Na korcie spotkają się Belg Sander Gille i Holender Sem Verbeek z rozstawionymi z numerem czwartym Yukim Bhambrim (Indie) i Amerykaninem Ryanem Seggermanem.

To właśnie ten mecz wyłoni przeciwników dla polsko-bułgarskiego duetu w walce o awans do półfinału. Stawka jest wysoka, a rywalizacja na twardych kortach w Kazachstanie staje się coraz bardziej zacięta. Kibice z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.