ME siatkarzy i pierwsza porażka Polaków. Z kim zagrają w kolejnej fazie turnieju?

Pierwsza przegrana na ME siatkarzy

Polscy siatkarze musieli uznać wyższość rywali w swoim ostatnim występie w fazie grupowej. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia uległ reprezentacji Bułgarii 2:3, a poszczególne sety kończyły się wynikami 25:20, 29:31, 23:25, 25:19 oraz 18:20. Spotkanie dostarczyło wielu sportowych emocji, o czym świadczy niezwykle wyrównany tie-break. Była to zarazem pierwsza porażka biało-czerwonych w trwających obecnie mistrzostwach Europy. Obrońcy mistrzowskiego tytułu do samego końca zaciekle walczyli o triumf na parkiecie.

Przed wspomnianym starciem polska drużyna narodowa prezentowała doskonałą formę na europejskich parkietach. Wcześniejsze mecze w ramach grupy B zakończyły się łatwymi wygranymi po 3:0. Polacy pokonali kolejno drużyny Portugalii oraz Izraela, a także wygrali z Macedonią Północną i Ukrainą. Pomimo potknięcia w rywalizacji z Bułgarami, nasza kadra awansowała do 1/8 finału z pierwszego miejsca w tabeli. Teraz spokojnie przygotowuje się do starcia z Łotwą w drodze po ewentualny ćwierćfinał turnieju.

Kto zagra w rundzie pucharowej turnieju?

W pierwszym środowym spotkaniu w grupie B doszło do niezwykle ciekawego rozstrzygnięcia na siatkarskim parkiecie. Reprezentacja Macedonii Północnej zdołała odnieść swoje pierwsze zwycięstwo w tej edycji mistrzostw, gładko pokonując Izrael 3:0. Taki rezultat miał ogromne znaczenie dla końcowego układu tabeli, gwarantując odpowiednie pozycje poszczególnym ekipom. Ostatnim zespołem, który zapewnił sobie udział w fazie pucharowej z tej grupy, okazała się Portugalia. Wcześniej awans wywalczyły reprezentacje Polski, Bułgarii oraz zmotywowanej Ukrainy.

Zbliżające się wielkimi krokami mecze 1/8 finału zapowiadają się niezwykle interesująco dla zgromadzonych kibiców. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, zmagania na tym decydującym etapie zostaną rozegrane w najbliższą sobotę i niedzielę. Areną nadchodzących ważnych wydarzeń sportowych będzie stolica Bułgarii, co jest kluczowe dla logistyki zawodów. Zespoły powalczą w Sofii o upragniony awans do ćwierćfinału europejskiego czempionatu. Dla polskiej kadry to doskonała szansa na szybką rehabilitację po ostatniej przegranej.