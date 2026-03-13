Izabela Skierska - kim jest uczestniczka 18. edycji "Tańca z gwiazdami"? To prawdziwa profesjonalistka!

Lista jej osiągnięć tancerki jest imponująca. Izabela Skierska to wielokrotna Mistrzyni Świata w tańcu towarzyskim oraz triumfatorka prestiżowych turniejów, takich jak Asian Open czy British Open. Ma na swoim koncie również osiem tytułów Mistrzyni Anglii w tańcach standardowych, co czyni ją jedną z czołowych postaci w świecie tańca. Choć o jej zawodowych osiągnięciach wiadomo niemal wszystko, życie prywatne Skierskiej owiane jest tajemnicą. To, co jest pewne, to jej miłość do tańca i nieustająca chęć doskonalenia się. Izabela Skierska to postać pełna pasji i profesjonalizmu. Postanowiliśmy sprawdzić, co wiadomo na temat tancerki i jak wygląda jej kariera oraz życie osobiste.

Izabela Skierska - wiek

Tancerka urodziła się w 1989 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 37 lat.

Izabela Skierska - wzrost

Profesjonalistka ma 173 cm wzrostu. Co ciekawe, w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" wystąpiła u boku Cezarego Trybańskiego, który mierzy 218 cm i jest o jakieś trzy głowy wyższy od Izabeli.

Izabela Skierska - skąd jest?

Choć tancerka pochodzi z Warszawy, to w 2014 roku podjęła odważną decyzję o przeprowadzce do Liverpoolu. To tam rozwinęła swoją karierę i udowodniła, że taniec to dla niej nie tylko zawód, ale prawdziwa pasja.

Izabela Skierska - "Taniec z gwiazdami"

Izabela Skierska jest nie tylko wybitną tancerką, ale również cenioną instruktorką, dzielącą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami na różnych poziomach zaawansowania. Nic dziwnego, że zdecydowała się dołączyć do grupy profesjonalnych tancerzy w "Tańcu z Gwiazdami”. Jej partnerem byli: Piotr Świerczewski, Aleks Mackiewicz, wspomniany wcześniej Cezary Trybański, a także Tomasz Karolak. W 2026 roku zatańczyła z Kamilem Nożyńskim

Izabela Skierska - partner

Mimo swojej popularności tancerka pozostaje osobą, która oddziela życie zawodowe od prywatnego. W mediach społecznościowych trudno znaleźć informacje na temat jej rodziny czy życia uczuciowego.

Izabela Skierska - dzieci

W sieci nie ma żadnych informacji na temat dzieci Izabeli Skierskiej. Jej życie prywatne pozostaje poza zasięgiem mediów, a dostępne źródła koncentrują się głównie na jej osiągnięciach zawodowych.