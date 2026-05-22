Krzysztof Ibisz w ostatniej chwili zmienił hotel przed Polsat Hit Festiwal 2026. Wiemy, z jakiego powodu

Krzysztof Ibisz zawitał do Sopotu

Kolejna odsłona Polsat Hit Festiwal ma miejsce na scenie słynnej Opery Leśnej. Nad polskim morzem zgromadziła się już plejada gwiazd, które wezmą udział w muzycznym widowisku. Wśród nich nie mogło zabraknąć wieloletniego prezentera stacji, Krzysztofa Ibisza. Gwiazdor zdecydował się na wyjazd w towarzystwie najbliższych, aby w wolnych chwilach zrelaksować się w rodzinnym gronie. Zabrał ze sobą żonę Joannę Kudzbalską, a także syna Borysa i córeczkę Helenę. Jak donosi „Fakt”, tuż przed rozpoczęciem festiwalu dziennikarz zwrócił się do organizatorów z prośbą o przeniesienie ich do innego obiektu.

Bliscy Krzysztofa Ibisza liczą na prywatność

Decyzja o rezygnacji z pierwotnego noclegu miała wynikać z troski o komfort najbliższych. Prowadzący chciał uniknąć zgiełku i obecności mediów, które zawsze tłumnie zjeżdżają na sopockie wydarzenia. Pragnął zapewnić swoim bliskim ciszę z dala od wścibskich aparatów i tłumów wielbicieli.

Dla Krzyśka teraz najważniejsze są żona i dzieci oraz ich spokój. Bardzo zależało mu na tym, by intensywne życie Sopotu nie zakłóciło rodzinnego wypoczynku nad morzem — zdradza w rozmowie z "Faktem" anonimowa osoba z otoczenia prezentera.

Tłum artystów na Polsat Hit Festiwal

Sopockie święto muzyki rozpocznie się 22 maja 2026 roku. Na deskach legendarnego amfiteatru publiczność będzie mogła usłyszeć czołowych polskich wykonawców. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Skolim, Roxie Węgiel, Kayah i Natalia Szroeder. Swoje największe przeboje zaprezentują również Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Andrzej Piaseczny czy Kasia Stankiewicz. Muzycznych wrażeń dostarczą także Wiktoria Kida, Wiktor Dyduła, Pszona, Enej, Ania Dąbrowska, Sławek Uniatowski, zespół Kombii oraz duet Kuba i Kuba.