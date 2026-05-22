Wings for Life World Run 2026 za nami. Continental ponownie wsparł globalny bieg

Tegoroczna edycja Wings for Life World Run po raz kolejny zgromadziła tysiące uczestników w Polsce i setki tysięcy osób na całym świecie, które pobiegły, by wesprzeć badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Po raz kolejny, Polska była jednym z najmocniejszych krajów na świecie, pod kątem reprezentacji. Podczas Biegu Flagowego w Poznaniu oraz za pośrednictwem aplikacją App Run – w naszym kraju pobiegło ponad 20 tysięcy osób. Globalnie, w wydarzeniu wzięło udział 346 527 osób ze 173 państw. Uczestnicy przebiegli łącznie niemal 3 miliony kilometrów, a zebrana kwota przekroczyła 9 milionów euro. Continental Opony Polska, po raz drugi by partnerem krajowym tego wydarzenia.

– Cieszymy się, że już drugi rok z rzędu możemy być częścią tej wspaniałej inicjatywy. Wings for Life World Run pokazuje, jak ogromną siłę mają wspólne działania, empatia i autentyczne zaangażowanie ludzi wokół ważnego celu. To wydarzenie niesie nie tylko sportowe emocje, ale przede wszystkim realną nadzieję dla osób z urazami rdzenia kręgowego. Dla Continental mobilność oznacza wolność, niezależność i możliwość realizowania własnych pasji oraz marzeń. Dlatego tak naturalne jest dla nas wspieranie inicjatyw, które pomagają ludziom odzyskiwać tę możliwość każdego dnia – mówi Cyprian Osowski, Dyrektor Marketingu w Continental Opony Polska.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Wings for Life World Run jest samochód pościgowy, który zastępuje tradycyjną metę i stopniowo wyprzedza uczestników. Także w tym roku rolę tę pełnił elektryczny Volkswagen ID. Buzz wyposażony w opony Continental PremiumContact 7. Za jego kierownicą ponownie zasiadł Adam Małysz, który od lat związany jest z wydarzeniem i wspiera działania fundacji.

Z okazji 30-lecia firmy, na 30 kilometrze, uczestnicy biegu, mogli zobaczyć specjalne dmuchane słupki z jubileuszowym logo Continental Opony Polska. Podczas poznańskiego biegu, Continental przygotował również specjalną strefę dla uczestników i kibiców. Na miejscu można było skorzystać z foteli masujących oraz spotkać zaproszonych gości – w tym roku był to Czarek Jóźwik znany z kanału Abstrachuje. Na stoisku obecny był także Adam Małysz, partner marki Continental. W inicjatywę włączyli się także pracownicy firmy, którzy reprezentowali Continental podczas biegu.

Wings for Life World Run odbywa się równocześnie w wielu miejscach na świecie oraz w formule App Run, która pozwala uczestnikom dołączyć do biegu z dowolnej lokalizacji. To właśnie ta otwartość i wspólnotowy charakter sprawiają, że wydarzenie co roku angażuje tak wiele osób gotowych biec dla tych, którzy sami nie mogą.

