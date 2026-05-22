Zamocz w tym truskawki. Dzięki temu zachowają świeżość dwa razy dłużej

Truskawki, choć uwielbiane, mają jedną wadę - szybko tracą świeżość, stając się miękkie i podatne na pleśń już po jednym dniu.

Zapomnij o tradycyjnych metodach! Odkryj prosty, domowy trik, który może dwukrotnie wydłużyć świeżość tych delikatnych owoców.

Sprawdź, co zrobić, żeby zapewnić im jędrność i smak na znacznie dłużej.

Niestety, choć truskawki są niezwykle smaczne, mają jedną wadę - są bardzo delikatne i szybko tracą świeżość. Z tego też powodu wiele osób poszukuje sposobów, dzięki którym truskawki dłużej pozostaną jędrne i apetyczne. Wiele osób stosuje krótką kąpiel w roztworze wody z dodatkiem octu. Taki zabieg może pomóc ograniczyć rozwój bakterii i zarodników pleśni znajdujących się na powierzchni owoców. Po kilku minutach truskawki należy dokładnie opłukać czystą wodą, delikatnie osuszyć i dopiero wtedy umieścić w lodówce. Istnieje jednak inny prosty, domowy sposób, który może pomóc wydłużyć świeżość truskawek.

Zanurz w tym truskawki, a będą świeże nawet dwa razy dłużej

Nie bez znaczenia dla świeżości truskawek jest sposób ich przechowywania. Truskawek nie powinno się ściskać w ciasnych pojemnikach ani pozostawiać w foliowych opakowaniach bez dostępu powietrza. Dobrym rozwiązaniem jest przełożenie ich do szerszego pojemnika wyłożonego ręcznikiem papierowym, który pomoże pochłonąć nadmiar wilgoci. Szypułki najlepiej usuwać dopiero tuż przed jedzeniem. Jeśli chcemy przedłużyć świeżość naszych truskawek, warto zastosować pewien domowy trik, który polega na zanurzeniu owoców w roztworze z miodu i wody. Przygotowanie takiego roztworu jest niezwykle proste. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę miodu w szklance wody (w zależności od ilości truskawek, proporcje należy zwiększyć) i zalać nimi truskawki wraz ze szypułkami. Ten zabieg może pomóc ograniczyć rozwój drobnoustrojów na powierzchni owoców, a tym samym wydłużyć ich świeżość nawet dwukrotnie.

Choć nie ma sposobu, który sprawi, że truskawki pozostaną idealnie świeże przez wiele tygodni, kilka prostych nawyków może sprawić, że ich smak i aromat będą cieszyć znacznie dłużej.

6

Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie