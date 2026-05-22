Zatrzymanie w Żaganiu. Porwał ofiarę i groził wywiezieniem do lasu

Groźby, przemoc i porwanie w Żaganiu. 30-latek chciał wyłudzić pieniądze

Dramatyczne sceny rozegrały się kilka dni temu na terenie Żagania. 30-letni mężczyzna, używając przemocy, miał zmusić swoją ofiarę do wejścia do samochodu osobowego. Groził jej pobiciem oraz wywiezieniem do lasu, a jego celem było wyłudzenie pieniędzy. Sprawca bezprawnie pozbawił pokrzywdzonego wolności, wywożąc go w nieznane miejsce i uniemożliwiając ucieczkę z pojazdu. Była to próba brutalnego wymuszenia rozbójniczego.

Zatrzymanie w Żaganiu. Sprawca handlował też narkotykami

Działania żagańskich policjantów doprowadziły do szybkiego wytypowania i ujęcia podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek, 19 maja 2026 roku. W toku dalszych czynności śledczy odkryli, że usiłowanie wymuszenia to nie jedyne przestępstwo na koncie 30-latka. Okazało się, że wielokrotnie udzielał on środków odurzających innym osobom, czerpiąc z tego procederu korzyści majątkowe. Co więcej, mężczyzna był już w przeszłości karany za przestępstwa narkotykowe i działał w warunkach recydywy.

Tymczasowy areszt dla 30-latka. Grozi mu 10 lat więzienia

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokuratura postawiła 30-latkowi zarzuty. Za popełnione czyny, w tym usiłowanie wymuszenia rozbójniczego i pozbawienie wolności, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas przesłuchania zatrzymany nie przyznał się do winy. W czwartek, 21 maja 2026 roku, Sąd Rejonowy w Żaganiu rozpatrzył wniosek prokuratury i zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, umieszczając podejrzanego w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy.

Źródło: Policja.pl