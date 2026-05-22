Giuseppe Ottaviani w Radiu ESKA! Set w ESKA Live Remix już 22 maja 2026

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-22 17:13

22 maja Radio ESKA zaprasza na specjalny set Giuseppe Ottavianiego w ramach kultowej audycji ESKA Live Remix. To będzie prawdziwa gratka dla fanów muzyki elektronicznej i nie tylko! Sprawdźcie szczegóły i dowiedzcie się, co jeszcze czeka na Was tej nocy.

Giuseppe Ottaviani

i

Autor: Warsaw Music Festival/ Materiały prasowe

Giuseppe Ottaviani gwiazdą ESKA Live Remix!

W piątek, 22 maja 2026 roku, antenę Radia ESKA opanuje prawdziwa legenda muzyki elektronicznej – Giuseppe Ottaviani! Ten światowej klasy DJ i producent zaprezentuje swój ekskluzywny set w programie ESKA Live Remix, zapewniając słuchaczom dawkę energetycznych brzmień, które porwą do tańca. Nie możecie tego przegapić! Przygotujcie się na muzyczną podróż, która zacznie się tuż po godzinie 23:00.

ZOBACZ TAKŻE: Najwięksi fani łatwiej zdobędą bilety na koncerty. Spotify wprowadza rewolucję!

Giuseppe Ottaviani w Radiu ESKA

ESKA Live Remix - najlepsze hity i topowi DJ-e

ESKA Live Remix to obowiązkowy punkt programu dla każdego fana dobrej muzyki klubowej. Co tydzień, w każdy piątek, już od godziny 20:00, Radio ESKA serwuje dwie godziny najlepiej przemiksowanych hitów na czasie, bez zbędnego gadania – czysta energia i dynamika! Później, po godzinie 22:00, antenę przejmują topowi DJ-e świata, którzy prezentują swoje autorskie sety. Stałym punktem jest legendarny Armin Van Buuren i jego kultowy program A State Of Trance, który rozbrzmiewa o 22:00. Od godziny 23:00 swoje wyjątkowe miksy prezentują tacy artyści jak Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza. To właśnie w tym gronie, 22 maja 2026 roku, usłyszycie fenomenalny set Giuseppe Ottavianiego, który z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń i wprowadzi Was w klubowy nastrój!

Kasia - DJ-ka z Polski, która odniosła globalny sukces
Galeria zdjęć 15

Giuseppe Ottaviani na Warsaw Music Festival!

Oprócz ekskluzywnego występu w ESKA Live Remix, Giuseppe Ottaviani to także jedna z gwiazd tegorocznego Warsaw Music Festival. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne, którego patronem jest Radio ESKA, zgromadzi największe nazwiska sceny elektronicznej. Występ Giuseppe Ottavianiego na festiwalu odbędzie się 20 czerwca 2026!

festiwal
ESKA Live