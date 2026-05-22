Giuseppe Ottaviani w Radiu ESKA! Set w ESKA Live Remix już 22 maja 2026

Giuseppe Ottaviani gwiazdą ESKA Live Remix!

W piątek, 22 maja 2026 roku, antenę Radia ESKA opanuje prawdziwa legenda muzyki elektronicznej – Giuseppe Ottaviani! Ten światowej klasy DJ i producent zaprezentuje swój ekskluzywny set w programie ESKA Live Remix, zapewniając słuchaczom dawkę energetycznych brzmień, które porwą do tańca. Nie możecie tego przegapić! Przygotujcie się na muzyczną podróż, która zacznie się tuż po godzinie 23:00.

Giuseppe Ottaviani w Radiu ESKA

ESKA Live Remix - najlepsze hity i topowi DJ-e

ESKA Live Remix to obowiązkowy punkt programu dla każdego fana dobrej muzyki klubowej. Co tydzień, w każdy piątek, już od godziny 20:00, Radio ESKA serwuje dwie godziny najlepiej przemiksowanych hitów na czasie, bez zbędnego gadania – czysta energia i dynamika! Później, po godzinie 22:00, antenę przejmują topowi DJ-e świata, którzy prezentują swoje autorskie sety. Stałym punktem jest legendarny Armin Van Buuren i jego kultowy program A State Of Trance, który rozbrzmiewa o 22:00. Od godziny 23:00 swoje wyjątkowe miksy prezentują tacy artyści jak Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza. To właśnie w tym gronie, 22 maja 2026 roku, usłyszycie fenomenalny set Giuseppe Ottavianiego, który z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń i wprowadzi Was w klubowy nastrój!

Giuseppe Ottaviani na Warsaw Music Festival!

Oprócz ekskluzywnego występu w ESKA Live Remix, Giuseppe Ottaviani to także jedna z gwiazd tegorocznego Warsaw Music Festival. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne, którego patronem jest Radio ESKA, zgromadzi największe nazwiska sceny elektronicznej. Występ Giuseppe Ottavianiego na festiwalu odbędzie się 20 czerwca 2026!