Agnieszka Kaczorowska sprzedaje dom z Maciejem Pelą. Zaskakująca deklaracja aktorki w sieci

Sprzedaż domu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli w Wawrze

Zakończenie sześcioletniego związku Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbiło się szerokim echem w mediach. Rodzice Gabrysi i Emilki poinformowali o swoim rozstaniu w październiku ubiegłego roku, a obecnie na rynek trafiła nieruchomość, którą razem wznosili. Willa zlokalizowana w warszawskim Wawrze stanowiła dla wielu fanów symbol ich wspólnego życia. Zaraz po ogłoszeniu informacji o sprzedaży, aktorka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia. Uwagę internautów przykuł nie tylko wyrazisty makijaż, złote szpilki oraz wzorzysty kombinezon gwiazdy siedzącej na zielonym, welurowym krześle, ale przede wszystkim tajemniczy opis.

Agnieszka Kaczorowska planuje totalne wylogowanie z sieci

Celebrytka zamieściła pod fotografiami niezwykle sugestywne słowa. „Czas trochę pożyć” – napisała wprost. Zaraz po tym dodała kolejną deklarację, w której stwierdziła, że „pora zaplanować totalne wylogowanie”. Obserwatorzy natychmiast ruszyli z interpretacją tego komunikatu, upatrując w nim chęci całkowitego odcięcia się od dotychczasowych problemów. Internauci podejrzewają, że tancerka pragnie zresetować głowę po trudnych miesiącach, a być może nawet szykuje się do podjęcia kolejnych kluczowych życiowych decyzji.

Fani wspierają tancerkę po rozstaniu z mężem

Wpis został opatrzony specjalnym hasztagiem „keepfingercorssed”, który wielu internautów odczytało jako subtelny apel o duchowe wsparcie. Zwrot zachęcający do trzymania kciuków sprawił, że sekcja komentarzy błyskawicznie wypełniła się ciepłymi słowami. Fani chwalili wygląd aktorki i jej nastawienie do nowej rzeczywistości. „Czasem reset jest potrzebny!”, „Stylowo i z charakterem”, „Niesamowite zdjęcia. Odpoczynek jest bardzo ważny. Należy Ci sie Aga”, „Widziałam Was dzisiaj w Zoo, mega, na żywo jesteś jeszcze piękniejsza” – pisali użytkownicy. Ostatnie publikacje gwiazdy wyraźnie wskazują, że zamierza ona ostatecznie zamknąć dawny rozdział. Skupia się teraz przede wszystkim na sobie oraz opiece nad dwiema córkami, szukając życiowej równowagi po burzliwym zakończeniu małżeństwa. Najbliższe tygodnie pokażą, czy aktorka podzieli się z publicznością kolejnymi zaskakującymi informacjami.

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie