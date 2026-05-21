Iwona Pavlović szczerze o pasierbach. Zdradziła prawdę o relacjach z dziećmi męża

Iwona Pavlović, ceniona osobowość telewizyjna i ikona polskiego tańca, od lat jest wzorem profesjonalizmu i konsekwencji. Jej życie prywatne, choć rzadziej eksponowane w mediach niż kariera zawodowa, również budzi zainteresowanie. Nie każdy wie, że sędzia z "Tańca z Gwiazdami" jest macochą dla dorosłych już pasierbów.

Iwona Pavlović została macochą po drugim ślubie. Taką rozmowę przeprowadziła z pasierbami

Pochodząca z Olsztyna tancerka zrobiła wielką karierę zawodową w parze ze swoim mężem, Arkadiuszem Pavloviciem. Ostatnio wróciła do tamtych czasów wspomnieniami w rozmowie z "Faktem", w której opowiedziała o okolicznościach zakończenia profesjonalnej kariery tanecznej. Z czasem rozpadło się też i samo małżeństwo. Iwona Pavlović w 2008 roku wzięła rozwód, a niedługo później związała się z aktualnym mężem - Wojciechem Oświęcimskim. Nowy partner tancerki znanej już wtedy widzom "Tańca z Gwiazdami" ma trzech synów z poprzedniego związku.

"Kiedy rzeczywiście chłopcy pojawili się w moim życiu, a byli w wieku bardzo buntowniczym wtedy, ja z nimi siadłam i przeprowadziłam taką rozmowę, że na pewno nie jestem ich mamą i nigdy nie będę, bo mamę już mieli i mają. Nawet użyłam takiego sformułowania, że to, że ja się kocham z waszym tatą, wcale nie znaczy, że my się musimy kochać" - powiedziała gwiazda Kubie, Krystianowi i Łukaszowi, jak wspomniała ostatnio w wywiadzie dla "Vivy!".

24

Dziś mają dobre relacje

Jak jednak objaśniła Iwona Pavlović, mimo niełatwych początków - aktualnie ma ona znakomite relacje z dorosłymi już pasierbami. Synowi męża znanej tancerki zwracają się do niej po imieniu.

"Te relacje między nami są naprawdę ciepłe, serdeczne, miłe, dobre. Dalej mówią do mnie po imieniu, ale wiem, że czują, że jestem ich mamą. Opiekowałam się nimi sporo lat" - podsumowała.

Sonda Lubisz Iwonę Pavlović? Tak Mam innych ulubieńców Nie mam zdania