Dodaj kroplę olejku do odżywki. Twoje włosy będą wygładzone i lśniące

Codzienna walka z przesuszonymi i kruchymi kosmykami bywa niezwykle uciążliwa, jednak odpowiednio zastosowany domowy zabieg szybko przywraca fryzurze doskonały wygląd.

Połączenie standardowego kosmetyku pielęgnacyjnego z zaledwie jedną kroplą olejku przynosi natychmiastową poprawę kondycji pasm.

Substancja obfitująca w życiodajną witaminę E oraz niezbędne kwasy gwarantuje dogłębne odżywienie i tworzy skuteczną barierę ochronną.

Szybki sposób na efekt tafli na włosach po każdym myciu

Codzienność wystawia nasze włosy na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. Promieniowanie słoneczne, mróz i silny wiatr w połączeniu z błędną rutyną mycia drastycznie osłabiają strukturę pasm. Doprowadza to do ich kruchości i przesuszenia, co zamienia układanie w udrękę. Splątane kosmyki stawiają opór podczas szczotkowania, a cała głowa nieestetycznie się puszy. Spełnienie marzenia o zdrowo lśniących włosach wymaga zatem wdrożenia przemyślanych kroków naprawczych. Zasadniczym elementem pielęgnacji suchych włosów jest systematyczne stosowanie masek. Zwykły kosmetyk można sprytnie udoskonalić, aby zagwarantować potężny zastrzyk wilgoci. Dodanie dokładnie jednej kropli czystego olejku rycynowego do porcji odżywki błyskawicznie wzmacnia jej działanie. Przygotowany specyfik nakłada się na oczyszczone pasma i pozostawia na 5 minut. Zmycie całości letnią wodą przynosi rezultat idealnie gładkiej powierzchni.

Właściwości olejku rycynowego. Naturalny sposób na szybszy porost włosów

Olejek rycynowy od lat święci triumfy w codziennej kosmetyce, uchodząc za niezawodny stymulator wzrostu włosów. Jego systematyczne wcieranie wyraźnie zagęszcza fryzurę i poprawia jej ogólną kondycję. Preparat wyróżnia się wysokim stężeniem życiodajnej witaminy E oraz kwasów z grupy Omega-6 i Omega-9. Taki skład gwarantuje dogłębne odżywienie skalpu, a jednocześnie całkowicie eliminuje problem pękających końcówek. Na powierzchni włosa powstaje niewidzialna tarcza ochronna minimalizująca ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zwiększająca naturalną elastyczność. Zabezpieczone pasma przestają się kruszyć, dzięki czemu osiągają znacznie większą długość i imponującą objętość. Obecny w płynie kwas rycynolowy aktywnie pobudza krążenie podskórne, pompując niezbędne substancje prosto do cebulek. Produkt ten wykazuje dodatkowo silne działanie antybakteryjne i skutecznie hamuje wszelkie stany zapalne.

