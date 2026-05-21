Eurowizja traci widzów? Efekt bojkotu widoczny w oglądalności? Są pierwsze wyniki

W 2025 roku Europejska Unia Nadawców (EBU) pochwaliła się, że Konkurs Piosenki Eurowizji - półfinały i finał - obejrzało łącznie 166 mln widzów, z najwyższym udziałem transmisji na rynkach telewizyjnych od 2004 roku. Dziś czekamy na oficjalne statystyki podsumowujące tegoroczny, jubileuszowy konkurs w Wiedniu. Spłynęły jednak statystyki z kilkunastu krajów. Fani zastanawiają się, jaki wpływ na oglądalność miał bojkot związany z dalszym udziałem Izraela.

Eurowizja 2026 z odpływem fanów. Pierwsze statystyki pokazują spadek widowni

Choć oficjalnego komunikatu EBU nadal brakuje, kilkunastu nadawców publicznych zdradziło już swoje wyniki oglądalności. Eurowizja 2026 odnotowała największy wzrost zainteresowania w kraju gospodarzu: finał w Austrii oglądało o 43% więcej widzów niż rok wcześniej. Wielki Finał zaliczył też nieco większą niż w 2025 roku oglądalność w Grecji i Włoszech, w Finlandii - największą od Eurowizji 2007 w Helsinkach, a w Czechach - ze wzrostem o prawie 40% - największą od 2016 roku. Z kolei w Australii padł historyczny rekord: średnio 631 tysięcy widzów. Zwycięska Bułgaria była bliska rekordu, jednak więcej widzów oglądało moment zajęcia drugiego miejsca w 2017 roku.

Przeważają kraje ze spadkiem oglądalności. W bojkotującej Eurowizję Holandii transmisja odbyła się, ale liczba widzów finału w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o prawie 78%, do najniższego poziomu od 2008 roku. Najgorszą od szesnastu lat widownię odnotowały Szwecja i BBC w Wielkiej Brytanii. Spadki również w Belgii, Francji, Niemczech, Polsce i wyeliminowanej w półfinale Portugalii. Łącznie - w 15 krajach, które opublikowały średnią liczbę widzów Wielkiego Finału, Eurowizja straciła ok. 14,5% swojej publiki. Trudno powiedzieć, jakie znaczenie miała niechęć publiki do imprezy z powodu dalszego udziału Izraela. Pewne jest to, że dużym kosztem dla organizatorów był brak udziału i transmisji w bojkotującej Hiszpanii.

28

Eurowizja 2026 - szczegółowe wyniki oglądalności finału

Poniżej zamieszczamy wyniki średniej oglądalności koncertu finałowego. W nawiasach dodajemy przybliżony wzrost lub spadek w porównaniu z Eurowizją 2025.

Kraje, w których oglądalność finału wzrosła

Australia - 0,63 mln (+30%)

Austria - 1,57 mln (+43%)

Czechy - 0,29 mln (+40%)

Finlandia - 1,80 mln (+9%)

Grecja - 2,82 mln (+3%)

Włochy - 5,03 mln (+6%)

Kraje, w których oglądalność finału spadła

Belgia - 0,91 mln (-5%)

Francja - 3,99 mln (-25%)

Holandia - 0,79 mln (-78%)

Niemcy - 8,94 mln (-2%)

Norwegia - 0,68 mln (-20%)

Polska - 2,5 mln (-25%)

Portugalia - 0,47 mln (-46%)

Szwecja - 1,95 mln (-24%)

Wielka Brytania - 5,2 mln (-22%)

Łącznie: spadek z 43,95 mln do 37,57 mln widzów.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania