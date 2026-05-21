Jolanta Kwaśniewska zachwyca biżuterią na wielkiej gali. Martyna Wojciechowska przyłapana przed wejściem

Gwiazdy na gali Sukces Pisany Szminką. Katarzyna Zdanowicz poprowadziła wydarzenie

Inicjatywa znana jako "Sukces Pisany Szminką" to od osiemnastu lat największe w naszym kraju przedsięwzięcie promujące aktywność zawodową kobiet oraz osoby działające na rzecz pełnej równości i różnorodności. Uroczyste zwieńczenie tegorocznej rywalizacji miało miejsce 20 maja w przestrzeniach Teatru 6. piętro, zlokalizowanego w warszawskim Pałacu Kultury. W trakcie wydarzenia wręczono pamiątkowe statuetki w tak prestiżowych kategoriach, jak choćby "Inspiratorka roku", "Przedsiębiorcza cudzoziemka" czy też "Liderka w nowych technologiach". Od blisko dwóch dekad projekt konsekwentnie docenia polskie bizneswoman, cenione edukatorki, aktywistki społeczne, a także wybitnych liderów i całe organizacje wspierające te idee.

Funkcję gospodyni wieczoru powierzono Katarzynie Zdanowicz, która zaprezentowała się zgromadzonym w bardzo oryginalnej kreacji. Dziennikarka założyła zjawiskową, czarną suknię z potężną kokardą i niewielkim, białym kwiatkiem umieszczonym z przodu. Całość stylizacji dopełniały nonszalancko opuszczone ramiączka, co natychmiast przykuło spojrzenia wszystkich zebranych fotoreporterów.

Jolanta Kwaśniewska olśniewała kreacją. Martyna Wojciechowska zmieniała buty pod Pałacem Kultury

Finałowa impreza siedemnastej edycji tego prestiżowego plebiscytu przyciągnęła nie tylko czołowe przedstawicielki rodzimego biznesu, ale również całą plejadę postaci znanych z pierwszych stron gazet. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Agnieszka Witkowska, Anna Dec, Katarzyna Kucewicz, Bartłomiej Topa, Filip Cembala oraz Martyna Wojciechowska. Na korytarzach błyszczała twórczyni całego zamieszania, Olga Kozierowska, a także rzadko bywająca na tego typu imprezach dr Irena Eris w towarzystwie męża, Henryka Orfingera. Prawdziwą furorę zrobiła jednak uwielbiana przez Polaków była pierwsza dama, gdyż Jolanta Kwaśniewska zachwyciła zebranych klasyczną, czarną sukienką oraz rzucającą się w oczy, masywną kolią.

Zobacz również: Martyna Wojciechowska wciąż cierpi po złamaniu kręgosłupa. Podróżniczka zdradza szczegóły w nowej książce

W gronie wyróżnionych tego wieczoru postaci znalazła się Agnieszka Witkowska, która triumfowała w kategorii Mikrobiznes, a także Martyna Wojciechowska, uhonorowana Nagrodą Specjalną Fundacji. Znana ze swojego aktywnego stylu życia podróżniczka dotarła pod Pałac Kultury i Nauki ubrana w jasny, elegancki garnitur zestawiony ze zwykłym sportowym obuwiem. Tuż przed wejściem na salę gwiazda musiała w pośpiechu zamienić wygodne adidasy na klasyczne szpilki, rzucając przy tym zmieszane uśmiechy w stronę czujnych paparazzich, którzy uwiecznili całą tę zabawną sytuację na zdjęciach.

Martyna Wojciechowska codziennie żyje ze skutkami wypadku sprzed lat. Straciła w nim przyjaciela i złamała kręgosłup