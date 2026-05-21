Renata Pałys ujawnia prawdę o zarobkach w "Świecie według Kiepskich". Nie wszyscy opływali w luksusy

Sitcom "Świat według Kiepskich" przez przeszło dwadzieścia lat bawił publiczność, wpisując się na stałe do historii polskiej telewizji. Przez ten czas widzowie wykreowali jednak wiele mitów dotyczących tego, jak wyglądają konta bankowe aktorów. Spora część fanów sądziła, że praca na planie telewizyjnego przeboju uczyniła z nich milionerów. Prawdziwy obraz finansów serialu Polsatu zaprezentowała niedawno Renata Pałys, która wcielała się w żonę Mariana Paździocha.

Zarobki w "Kiepskich". Kto zgarniał najwięcej?

W rozmowie z twórcami podcastu "Mój świat" Renata Pałys wyjawiła, że plotki o rzekomych fortunach aktorów były mocno przesadzone. Mimo że "Świat według Kiepskich" bił rekordy oglądalności i święcił triumfy, wcale nie przekładało się to na bajońskie sumy na kontach wszystkich członków ekipy. Jak zauważyła aktorka, tylko nieliczni, najbardziej rozpoznawalni artyści w tej branży mają możliwość narzucania twórcom swoich stawek. Sama aktorka nigdy nie uważała, by zaliczała się do tego grona.

Na pewno z tej naszej obsady był artysta, który dużo zarobił. To nie jest tak. Naprawdę trzeba być dużą gwiazdą, żeby dyktować warunki. Taka jest prawda. Ja nigdy nie aspirowałam do tego, że jestem jakąś gwiazdą.

Renata Pałys o swojej sytuacji finansowej

Mimo to, gwiazda Polsatu zapewnia, że jej finanse mają się dobrze. Rola Heleny Paździochowej zagwarantowała jej życiową równowagę i spokój, choć o kwotach znanych z zachodnich produkcji, opisywanych w prasie, mogła jedynie pomarzyć. Aktorka wspomniała również, że w całej obsadzie znalazł się jeden artysta, który za udział w kultowym formacie faktycznie otrzymał potężne wynagrodzenie. Pałys nie zdradziła jednak, o kim mowa.

Nigdy się nie czuję bogata, bo pieniądze są rzeczą ulotną. Dzisiaj są, jutro nie ma. Nie szastam nigdy pieniędzmi, bo to jest bezwzględny zawód. [...] W związku z tym bardziej dbam o to, by sobie zabezpieczyć przyszłość finansową, niż trwonić pieniądze.

Słowa Renaty Pałys jednoznacznie wskazują, że na planie sitcomu nie obowiązywały równe płace, a na największe wypłaty mogli liczyć wyłącznie aktorzy o wyrobionym nazwisku. Widzowie natychmiast powiązali tę wypowiedź z postacią Andrzeja Grabowskiego. Odtwórca roli Ferdynanda Kiepskiego jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do serialu był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów.

Renata Pałys o relacjach z Marzeną Kipiel-Sztuką

Podczas tego samego wywiadu, Pałys skomentowała fakt, że to właśnie ona najczęściej opowiada w mediach o zmarłej niedawno Marzenie Kipiel-Sztuce, czyli serialowej Halinie Kiepskiej. Prawie przy każdej nadarzającej się okazji wspomina swoją koleżankę z planu, dzieląc się nieznanymi szczegółami z jej życia.

Nie wiem, skąd się wzięło to, że my jesteśmy przyjaciółkami...

– skwitowała krótko Pałys, ucinając spekulacje.

Od wielu lat Renata Pałys pozostaje jedną z naczelnych postaci kojarzonych ze "Światem według Kiepskich". Zresztą ona sama ma świadomość, że widzowie widzą w niej niemal wyłącznie serialową Helenę Paździochową. Pomimo upływu lat, polski sitcom wciąż bije rekordy popularności, a jego wierni fani chętnie przypominają sobie archiwalne epizody i kultowe dialogi.

Wyznanie aktorki w podcaście dobitnie udowadnia, że dla większości załogi serial Polsatu był po prostu pewnym źródłem dochodu i furtką do popularności, a nie przepustką do bogactwa.

