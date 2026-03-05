Madonna po 40 latach znowu śmiga w ślubnym wydaniu. "Dziewica" wciąż na topie

Napisać o Madonnie, że jest jedną z największych gwiazd na świecie, to jak nie napisać nic. Przez ponad 40 lat kariery wokalistka całkowicie zrewolucjonizowała podejście do nagrywania płyt, traktowania muzycznych er i prezentowania materiału na scenie. Artystka jako jedna z pierwszych osób w popkulturze sięgnęła też po skandal jako narzędzie do promocji. Bez wątpienia momentem, który odmienił wszystko, był jej występ na pierwszej w historii gali MTV Video Music Awards. Przebijająca się wówczas do świadomości słuchaczy na całym świecie Madonna wystąpiła z singlem "Like a Virgin", symulując masturbację w sukni ślubnej. Ówczesny manager piosenkarki był przekonany, że w jeden wieczór przekreśliła swoją szansę na sukces. Niesamowite, w jakim był błędzie! Świat zakochał się w przebojowości i odwadze wokalistki, odpowiedzialnej za seksualną rewolucję w świecie żeńskiego popu.

Madonna nie zwalnia tempa

Po 40 latach od swojego debiutu Madonna cały czas jest aktywna zawodowo. Królowa popu została niedawno twarzą kampanii Dolce&Gabbana, na potrzeby której nagrała cover włoskiego hitu "La Bambola". Artystka zawitała do Mediolanu na odbywający się tam Fashion Week i pojawiła na pokazie mody Dolce&Gabbana jesień/zima 2026 jako gość specjalny w pierwszym rzędzie. Wieczorem premierowo wykonała włoski szlagier, nawiązując do swojego wydania sprzed lat.

Madonna w ślubnym wydaniu. Podobnie nosiła się 40 lat temu

Na specjalne życzenie zaprzyjaźnionych projektantów Madonna wykonała cover "La Bambola" w zupełnie nowej, skomponowanej przez producenta Stuarta Price'a aranżacji, wzbogaconej o kwartet smyczkowy. Artystka udowodniła, że wbrew powszechnej opinii, nie potrzebuje wcale kilkunastu tancerzy i wizualizacji, by przekazać emocje na scenie tylko swoim głosem.

Fani od razu zwrócili uwagę na fakt, że Madonna postawiła na całkowicie białą stylizację z siateczkowymi kulotami, sznurowanymi detalami, pasującym biustonoszem i usztywnianym białym gorsetem z bawełny, podkreślającym sylwetkę, nawiązującą do teledysku i występu na gali MTV z "Like a Virgin". Całość dopełniły białe lakierowane czółenka, długi welon z tiulu wykończony białą koronką i typowy dla królowej popu wisiorek w kształcie krzyża z białego złota z diamentami.