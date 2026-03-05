To ich pierwsza ścianka razem. Allan Enso zabrał partnerkę na premierę filmu o Górniak. Para jak z obrazka!

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-05 12:59

Allan Enso nie miał wyboru. Już w chwili narodzin stał się celebrytą. Jego mama, Edyta Górniak, to przecież wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej. Nic więc dziwnego, że życie prywatne jej syna to także łakomy kąsek dla mediów. Nie tak dawno 21-latek poinformował, że jest ponownie zakochany. Teraz zabrał partnerkę na premierę filmu o swojej mamie. Oboje zadali szyku. Wyglądali jak para ze złotej ery Hollywood.

Edyta Górniak świętuje kolejny sukces. Polska diwa doczekała się filmu poświęconego swojemu życiu i karierze. Platforma SkyShowtime zrealizowała o niej dwuodcinkowy dokument, zatytułowany po prostu "Edyta Górniak". Produkcja pozwala widzom zajrzeć w codzienność jednej z największych gwiazd polskiej estrady i zobaczyć, jaka jest prywatnie. Do tej pory to inni mówili i pisali za nią. Górniak postanowiła opowiedzieć swoją historię po swojemu. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że sporo miejsca w dwuodcinkowej produkcji poświęcono jej roli matki. Wokalistka ma 21-letniego syna Allana, z którym jest bardzo mocno związana. Artystka stara się być dla pociechy oparciem w trudnych chwilach, doradzając nie tylko w kwestiach zawodowych, ale również miłosnych.

Nowa partnerka Allana Enso

Niedawno u boku Enso, który ma za sobą burzliwe, relacjonowane przez media rozstanie z Nicol Pniewską, uczestniczką show "Królowa przetrwania", pojawiła się nowa miłość. Allan spędził z ukochaną Walentynki, a teraz zabrał ją na uroczystą premierę filmu dokumentalnego o swojej mamie. Zakochani wyglądali jak milion dolarów. Wystrojeni w eleganckie stylizacje wyglądali jak gwiazdy złotej ery Hollywood. Co za szyk i klasa!

POLSAT HIT FESTIVAL - Edyta Górniak

Tak wygląda dziewczyna Allana Enso!

Nowy wizerunek Allana Enso, syna Edyty Górniak, nie przeszedł niezauważony przez polske media. Na premierę filmu dokumentalnego o mamie producent muzyczny i raper, który po trudnych przejściach wycofał się na jakiś czas z show-biznesu, założył dopasowany, klasyczny garnitur w kolorze czarnym, którego dopełnieniem była czarna muszka, biała poszetka i okulary z metalowymi akcentami. Internauci zwrócili uwagę też na nową fryzurę 21-latka i zarost. Być może wpływ na zmianę wizerunku i tak świeży, elegancki wygląd ma nowa miłość? Allan zabrał na wydarzenie swoją nową partnerkę. Blondynka także postawiła na klasyczną, elegancką kreację - długą, zasłaniającą ramiona sukienkę i połyskującą torebkę. Zakochany Enso pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z ukochaną. Pasują do siebie?

Allan Enso debiutuje z partnerką na ściance
