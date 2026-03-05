To ich pierwsza ścianka razem. Allan Enso zabrał partnerkę na premierę filmu o Górniak. Para jak z obrazka!

Edyta Górniak świętuje kolejny sukces. Polska diwa doczekała się filmu poświęconego swojemu życiu i karierze. Platforma SkyShowtime zrealizowała o niej dwuodcinkowy dokument, zatytułowany po prostu "Edyta Górniak". Produkcja pozwala widzom zajrzeć w codzienność jednej z największych gwiazd polskiej estrady i zobaczyć, jaka jest prywatnie. Do tej pory to inni mówili i pisali za nią. Górniak postanowiła opowiedzieć swoją historię po swojemu. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że sporo miejsca w dwuodcinkowej produkcji poświęcono jej roli matki. Wokalistka ma 21-letniego syna Allana, z którym jest bardzo mocno związana. Artystka stara się być dla pociechy oparciem w trudnych chwilach, doradzając nie tylko w kwestiach zawodowych, ale również miłosnych.

Nowa partnerka Allana Enso

Niedawno u boku Enso, który ma za sobą burzliwe, relacjonowane przez media rozstanie z Nicol Pniewską, uczestniczką show "Królowa przetrwania", pojawiła się nowa miłość. Allan spędził z ukochaną Walentynki, a teraz zabrał ją na uroczystą premierę filmu dokumentalnego o swojej mamie. Zakochani wyglądali jak milion dolarów. Wystrojeni w eleganckie stylizacje wyglądali jak gwiazdy złotej ery Hollywood. Co za szyk i klasa!

POLSAT HIT FESTIVAL - Edyta Górniak

Tak wygląda dziewczyna Allana Enso!

Nowy wizerunek Allana Enso, syna Edyty Górniak, nie przeszedł niezauważony przez polske media. Na premierę filmu dokumentalnego o mamie producent muzyczny i raper, który po trudnych przejściach wycofał się na jakiś czas z show-biznesu, założył dopasowany, klasyczny garnitur w kolorze czarnym, którego dopełnieniem była czarna muszka, biała poszetka i okulary z metalowymi akcentami. Internauci zwrócili uwagę też na nową fryzurę 21-latka i zarost. Być może wpływ na zmianę wizerunku i tak świeży, elegancki wygląd ma nowa miłość? Allan zabrał na wydarzenie swoją nową partnerkę. Blondynka także postawiła na klasyczną, elegancką kreację - długą, zasłaniającą ramiona sukienkę i połyskującą torebkę. Zakochany Enso pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z ukochaną. Pasują do siebie?