Igor z "The Traitors. Zdrajcy" szczerze o byciu celebrytą. "To nie jest mój świat"

Trzecia edycja "The Traitors. Zdrajcy" to bodaj najmocniejsza w (okej, dość krótkiej) historii polskiej wersji formatu. Dla jednych to zaleta - w końcu DZIEJE SIĘ - dla innych wada. Pojawiają się bowiem komentarze pokroju "kiedyś to uczestnicy mieli jakąś godność człowieka". W oku cyklonu znajduje się Zdrajca Igor Powierża, którego postępowanie niemal od samego początku budzi kontrowersje.

Zdrajcy nigdy nie byli tak podzieleni

Dotąd w "The Traitors" Zdrajcy działali raczej drużynowo, dzięki czemu niejednokrotnie wykaraskali się z tarapatów i zdążyli ukatrupić sporo lojalnych. W trzeciej edycji nie ma o tym mowy, co pokazali już głosując na siebie nawzajem podczas obrad okrągłego stołu (w tej sposób odpadła z programu Łucja). W oczach widzów najostrzejszym graczem jest Igor, który zamierza sięgnąć po zwycięstwo... w pojedynkę.

Coś mi się wydaje, że Igor będzie chciał sam działać do końca gry.

Zdrajcy sami siebie sprzedają. No cyrk

Jest za pewny siebie, co się dla niego źle skończy. Granie pod siebie nie popłaca w tym programie - czytamy w komentarzach.

Igor z "The Traitors" nie chce być celebrytą. Zaskoczył nas wyznaniem

Panuje przekonanie, że do wszelkiej maści programów rozrywkowych pchają się przede wszystkim osoby liczące na rozgłos, blask fleshy, ścianki i czerwone dywany. Jeden program ma być trampoliną do kariery, a potem przychodzą kolejne. Czy w przypadku Igora też tak będzie? Otóż Zdrajca twierdzi, że nie (choć nie wiemy, na ile możemy wierzyć w jego słowa!), gdyż bycie celebrytą bynajmniej nie znajduje się na liście jego marzeń.

Świat mediów, telewizji to nie jest mój świat. Ja kocham swoją pracę, kocham swoje życie. Nie w głowie mi jakieś inne programy - przyznał.

Skąd zatem pomysł na udział w "The Traitor"? Igora miała skusić formuła tego programu i fakt, że nie jest to format "o niczym", a rozgrywka, która wymaga od uczestnika dużych pokładów inteligencji i rozsądku.

Jest to fajna, inteligentna, psychologiczna gra. Lubię rzeczy, które są wyzwaniem i nie są proste. A ten program zdecydowanie taki jest - skwitował.

"The Traitors" - nowe odcinki w każdą niedzielę

Nowe odcinki "The Traitors. Zdrajcy" emitowane są każdą w niedzielę o godz. 19:45 na antenie TVN. Trzecia edycja liczy łącznie 12 odcinków, zatem jeśli nadawca nie zdecyduje się na przerwy w emisji z okazji Wielkanocy i Święta Konstytucji Trzeciego Maja, wielki finał "The Traitors 3" powinniśmy obejrzeć w niedzielę 11 maja.