Liga NBA. Knicks blisko finału Konferencji Wschodniej. Jaki wynik osiągnął Sochan?

Jeremy Sochan i jego występ w NBA

W piątkowym meczu Jeremy Sochan spędził na parkiecie dwie minuty, notując jeden punkt po wykorzystaniu jednego z dwóch rzutów wolnych oraz dwie zbiórki. Początek spotkania należał do Philadelphia 76ers, którzy w pierwszej kwarcie prowadzili nawet dwunastoma punktami. Paul George był kluczowy, zdobywając wszystkie 15 punktów w tej części gry. Mimo obiecującego startu, dynamika meczu szybko się zmieniała.

Sytuacja uległa zmianie, gdy Paul George spudłował wszystkie dziewięć kolejnych rzutów, a wraz z Tyrese'em Maxeyem nie wykorzystał wszystkich rzutów wolnych. To doprowadziło do utraty przewagi przez 76ers, którzy do przerwy przegrywali już ośmioma punktami. Liderem New York Knicks był Jalen Brunson, autor 33 punktów, prowadzący zespół do szóstego zwycięstwa z rzędu w play-offach. Joel Embiid, który powrócił po kontuzji kostki i biodra, zdobył dla gospodarzy 18 punktów, a Kelly Oubre Jr. zanotował 22 oczka. Czwarty mecz tej serii odbędzie się w niedzielę w Filadelfii.

Victor Wembanyama bohaterem San Antonio Spurs

W innym spotkaniu play-offów, San Antonio Spurs objęli prowadzenie 2-1 w serii, pokonując na wyjeździe Minnesota Timberwolves wynikiem 115:108. Było to ich drugie z rzędu zwycięstwo nad tym rywalem, co umacnia ich pozycję. Gwiazdą wieczoru okazał się Francuz Victor Wembanyama, który zaprezentował się znakomicie, zdobywając 39 punktów i dokładając 15 zbiórek, dominując pod koszem. Jego forma miała kluczowe znaczenie dla sukcesu zespołu.

Mimo że Jaden McDaniels wymusił piąty faul na Wembanyamie, co pozwoliło Timberwolves zbliżyć się na jeden punkt (98:99), Spurs skutecznie utrzymali prowadzenie. Nie oddali prowadzenia ani na moment w drugiej połowie, choć ich przewaga nigdy nie była dwucyfrowa, co świadczy o zaciętości meczu. W szeregach gospodarzy wyróżnił się Anthony Edwards, który zdobył 32 punkty, z czego 22 w pierwszej połowie meczu. Minneapolis ponownie będzie gospodarzem czwartego meczu w niedzielę, co zwiastuje dalsze emocje.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.