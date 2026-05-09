FAME 31: gdzie oglądać na żywo? Transmisja, cena PPV

FAME 31: gdzie oglądać na żywo?

FAME 31: transmisja

Gala FAME 31 odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 19:30. Na kibiców czeka szereg pojedynków z udziałem zarówno gwiazd Internetu, jak i zawodowych sportowców. Kolejne walki stoczą bowiem tacy wojownicy, jak niepokonany mistrz GROMDY Mateusz “Don Diego” Kubiszyn, którego czeka głośny rewanż z Denisem “Bad Boyem” Załęckim.

Oprócz rewanżu “Don Diego” vs Denis zobaczysz też turniej Fight Club Tournament. Wśród uczestników znalazł się między innymi Kasjusz “Don Kasjo” Życiński. Powracający do FAME MMA samozwańczy “Król” przystąpi do rozgrywek o BMW M5. Wśród innych uczestników są też Akop Szostak, “Wiewiór”, Alan Kwieciński, czy Josef Bratan.

Podczas FAME 31 do akcji powróci też ulubieniec kibiców - Dawid Załęcki. Pochodzący z Torunia “Crazy” znów stanie do walki w K-1. Jego przeciwnikiem będzie niezwykle doświadczony Michał Królik. Popularny “Matrix” w ostatniej potyczce posłał na deski Michała Pasternaka, toteż Załęcki musi się strzec. Szykują się niesamowite emocje!

Karta walk FAME 31

Poniżej pełna karta walk FAME 31.

Ćwierćfinały Fight Club Tournament

Alan „Alanik” Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś

Jose „Josef Bratan” Simao vs Brajan „Bojan” Bojanko

Półfinały Fight Club Tournament

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński / Robert Karaś vs Jose „Josef Bratan” Simao / Brajan „Bojan” Bojanko

Alan „Alanik” Kwieciński / Paweł „Scarface” Bomba vs Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka / Akop Szostak

Walka rezerwowa Fight Club Tournament

Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł

Karta główna:

[Boks]: Denis „Bad Boy” Załęcki vs Mateusz “Don Diego” Kubiszyn

[K-1]: Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik

[Boks]: Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer

[K-1]: Patryk „Karabin” Pawlicki i Łukasz „Niezniszczalny” Stępień vs Przemysław „Sportowy Brat” Liczkowski i Piotr „Wieszjo” Fares

