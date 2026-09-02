Ida Nowakowska zapozowała z mężem! Ładna z nich para?

Ida Nowakowska w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nowa gwiazda Polsatu

Tancerka przez wiele lat była jedną z twarzy Telewizji Polskiej, jednak po 2023 roku odeszła ze stacji. Teraz spełnia się w nowym miejscu! Ida Nowakowska ewidentnie wyrasta na gwiazdę Polsatu. Poprowadziła już m.in. galę Miss Supranational 2026 i prezentację jesiennej ramówki stacji, a także dołączyła do załogi śniadaniowego programu "halo, tu polsat". To jednak nie wszystkie jej przedsięwzięcia. Zobaczymy ją bowiem także - wraz z m.in. Rafałem Brzozowskim - w kolejnym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

- Jak dostaję propozycję, to każdą rozpatruję. Tak samo jak "Twoją Twarz...", kiedy zadzwonili do mnie z propozycją. Bo to tak wygląda, że ktoś dzwoni, zaprasza cię do programu, sprawdzamy terminy, potem są zdjęcia próbne. Każdy przychodzi na tak zwany casting, każdy, kto został zaproszony. [...] Wszystko się tak idealnie udało! A to jest projekt, który uważam, że jest fantastyczny, naprawdę - powiedziała o programie w rozmowie z Eska.pl

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Na ściance pozowała z mężem. Para jak z żurnala?

Przed premierą "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uczestnicy i jurorzy wzięli udział w spotkaniu z mediami. Jak zwykle, była to znakomita okazja do sesji fotograficznej na specjalnej ściance! Ida Nowakowska przyszła z mężem. Jack Herndon jest aktorem - para poznała się zresztą na studiach aktorskich w Kalifornia i z czasem postanowiła przeprowadzić się do ojczystego kraju przyszłej gwiazdy telewizji.

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W maju 2021 roku zakochani doczekali się syna, który otrzymał imiona Maksymilian Marek. Choć niedawno zabrali go do "halo, tu polsat", by opowiedzieć o wspólnym świętowaniu ważnego dla Amerykanów dnia - 4 lipca, tym razem pozowali do wspólnych zdjęć bez dziecka. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej!

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