Ida Nowakowska pokazała się z mężem i synem na 4 lipca. Maksymilian to klon taty?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-05 11:33

4 lipca 2026 roku w Stanach Zjednoczonych odbyły się obchody 250-lecia ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Z tej okazji w studiu śniadaniowego programu Polsatu zjawiła się Ida Nowakowska wraz z mężem i synem, by opowiedzieć o życiu między Polską a USA. Rodzinka przyszła w dopasowanych strojach, a mały Maksymilian to skóra zdjęta z taty!

Ida Nowakowska ma męża Amerykanina. Ich syn Maksymilian rośnie jak na drożdżach

W 2015 roku pochodząca z Polski tancerka poślubiła Jacka Herndona, którego poznała podczas studiów aktorskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Początkowo, para znakomicie czuła się jako małżeństwo w Kalifornii, jednak to z inicjatywy męża Ida Nowakowska przeprowadziła się wraz z bliskimi do ojczyzny, gdzie zrobiła sporą medialną karierę.

W 2021 roku Herndonowie doczekali się syna, który otrzymał imiona Maksymilian Marek. Ostatnio cała trójka zagościła w programie "halo tu polsat" z okazji 250-lecia amerykańskiej deklaracji niepodległości, by opowiedzieć o swoim życiu pomiędzy dwoma krajami i narodami. Ida, Jack i Maksymilian wystąpili w dopasowanych strojach, a widzowie nie mogli napatrzeć się na uroczego pięciolatka. Zdaniem wielu, bardzo przypomina tatę! Fotki znajdziecie w naszej galerii w dalszej części artykułu.

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Prezenterka szczerze o życiu na dwa kraje. Jack Herndon czuje się Polakiem

Jak przyznała Ida Nowakowska, mimo oczywistych różnic i odległości pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi - oba kraje mają ze sobą wiele wspólnego, chociażby wartości i ideały. Z kolei jej mąż Jack Herndon podkreśla, że mimo że jest Amerykaninem, to w głębi ducha, z własnego wyboru czuje się Polakiem i bardzo kocha kraj swojej żony. 

"Mam w jakimś sensie dwa serca, które bardzo mocno biją i dla Polski, i dla Ameryki. Taką rodzinę też stworzyliśmy. Oczywiście, chcemy przekazać to naszemu synkowi, żeby on zrozumiał, czym jest Ameryka, a czym jest Polska. Choć kraje te są tak dalekie, jeśli chodzi o położenie geograficzne, są bardzo blisko, jeśli chodzi o ideały" - powiedziała Ida Nowakowska-Herndon.

Ida Nowakowska z mężem i synem w studiu Halo tu Polsat. O ich życiu na dwa kraje przeczytasz na Eska.
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Wkrótce znowu zobaczymy ją w Polsacie. Nowakowska bierze udział w popularnym show

To nie przypadek, że Ida Nowakowska ponownie zjawiła się w studiu śniadaniowego programu Polsatu. Po tym, jak ze względu na zmiany kadrowe w Telewizji Polskiej prezenterka zniknęła z ekranów, powróci na nie już jesienią br. Postanowiła bowiem spróbować swoich sił w nadchodzącej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

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