Wklep w żółte plamy z potu na materacu, a po 30 minutach znikną bez śladu. Prosty patent na czysty materac

Materac bywa siedliskiem kurzu i bakterii, co obniża jakość snu.

Warto poznać domowe triki na likwidację plam z potu.

Można odświeżyć go na sucho przy pomocy sody i olejków, co ułatwi zachowanie czystości tanim kosztem.

Domowe sposoby na pranie materaca

Regularne dbanie o materac gwarantuje nam zdrowy wypoczynek, choć bywa pomijane podczas sprzątania. Pościel zmieniamy regularnie, ale sam materac warto odświeżać co 2-3 miesiące. To właśnie on wchłania pot i zanieczyszczenia. Jeśli nie mamy ściąganego pokrowca, z pomocą może przyjść myjka parowa, która dogłębnie usunie roztocza bez zbytniego zamaczania materiału. Najpierw trzeba jednak wywabić z niego trudne plamy z potu.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Pasta z sody na żółte plamy na materacu

Podczas zdejmowania prześcieradła nierzadko widać na pokrowcu nieestetyczne żółte ślady. Aby usunąć plamy z potu z materaca bez profesjonalnego sprzętu, połącz 4 łyżki sody oczyszczonej z 2 łyżkami wody utlenionej. Wlewaj płyn ostrożnie do uzyskania konsystencji gładkiej pasty. Nałóż tę papkę bezpośrednio na zabrudzenia na 30 minut. Potem ściągnij nadmiar i odkurz całą powierzchnię – plamy natychmiast znikną.

Usuwanie plam z potu z materaca sokiem z cytryny

Wszelkie zanieczyszczenia najlepiej usuwać, zanim wnikną we włókna. Świeże plamy na materacu błyskawicznie zlikwiduje sok z cytryny zmieszany z wodą (1:1). Nasączoną roztworem ścierką przetrzyj delikatnie brudne miejsce, odczekaj 10 minut i daj mu całkowicie wyschnąć.

Jak odświeżyć materac na sucho sodą oczyszczoną?

Odświeżanie materaca warto przeprowadzać przy każdej zmianie pościeli. Zabieg na sucho usunie kurz i pochłonie nieprzyjemne zapachy, bez konieczności długiego suszenia pokrowca. Wystarczy dodać do sody oczyszczonej około 20 kropli ulubionego olejku zapachowego, nanieść miksturę przez sitko na materac i po kilku godzinach dokładnie zebrać odkurzaczem.