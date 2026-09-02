Maja Koput zachwyca na boisku i poza nim. 19-letnia środkowa stała się objawieniem polskiej siatkówki

Maja Koput przyszła na świat 5 kwietnia 2007 roku na terytorium Węgier, natomiast dorastała w polskich Wronkach.

- Mam węgierskie korzenie. Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech - wyznała Maja Koput przed pierwszym meczem reprezentacji Polski kobiet na mistrzostwach Europy siatkarek z Węgierkami. - Sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem, mam trochę sentyment.

Mierząca 190 centymetrów wzrostu siatkarka pochodzi z rodziny o sportowych i przedsiębiorczych tradycjach – jej rodzice są właścicielami sklepów spożywczych, a wujkiem był znany koszykarz Adrian Małecki. Swoją przygodę z piłką siatkową rozpoczęła stosunkowo późno, bo mając 11-12 lat, w klubie UKS Szamotulanin Szamotuły, skąd przeniosła się do SMS PZPS Szczyrk. Sukcesy nadeszły szybko: w 2025 roku wywalczyła brązowy krążek Mistrzostw Świata Kadetek, sięgając przy okazji po statuetkę dla najlepszej środkowej tych zmagań, a w swoim dorobku ma również medale młodzieżowych mistrzostw kraju. Przed startem sezonu 2025/26 podpisała kontrakt z Lotto Chemikiem Police i w swoim premierowym roku w TAURON Lidze wystąpiła w 26 spotkaniach, zapisując na swoim koncie 183 punkty (z czego aż 70 blokiem, co dało jej ósmy wynik w całej lidze). Te znakomite osiągnięcia przyniosły jej zaszczytny tytuł Odkrycia Sezonu. Wiosną 2026 roku zadebiutowała w seniorskiej kadrze podczas genewskiego turnieju, by później imponować skutecznością i świetnym blokiem na parkietach Ligi Narodów.

- Ten sezon dużo mnie nauczył, trochę rozwinął. Pokazał, jak wygląda seniorska siatkówka na najwyższym poziomie. Uczę się od tych najlepszych. Mam nadzieję, że kiedyś stanę naprzeciwko tych topowych środkowych i będę z nimi jak równa z równym. To jest dla mnie fajny sezon na złapanie doświadczenia - podkreślała.

Zawodniczka robi ogromne wrażenie nie tylko podczas sportowej rywalizacji. Młoda reprezentantka Polski równie znakomicie prezentuje się prywatnie. Zachęcamy do obejrzenia fotografii Mai Koput, które udostępniliśmy w specjalnie przygotowanej galerii.

Maja Koput zachwyca na Instagramie. Tak wygląda poza boiskiem