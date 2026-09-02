Żulewska zaczynała w "Na Wspólnej". Jej postać była blisko związana z graną przez Jabłczyńską Martą! Pamiętacie?

W ostatnich dniach można odnieść wrażenie, że cała Polska żyje konfliktem, jaki wywiązał się między Joanną Jabłczyńską a produkcją kontynuacji filmu "Nigdy w życiu" z 2004 roku. Podczas prezentacji ramówki stacji TVN aktorka i prawniczka poinformowała z żalem, że nie zagra ponownie Tosi, sugerując, iż podmiot wykładający pieniądze na zrealizowanie filmu zaproponował własną kandydatkę, czemu produkcja stanowczo zaprzeczyła. Z czasem wyszło na jaw, że chodzi o Agnieszkę Żulewską, znaną z takich produkcji jak "Wielka woda" czy "Rojst".

Jabłczyńska przeprasza Żulewską

Jabłczyńska przeprosiła publicznie Żulewską za to, że stała się bohaterką głośnej afery, nie wyrządzając nikomu żadnej krzywdy, jako winnych wskazując producentów kinowej kontynuacji.

Nie publikowałam tutaj nigdy nic przeciwko Agnieszce. Nigdy nie były takie moje intencje, ale przyznaję, że może bezrefleksyjnie udostępniałam niektóre publikacje tworzone przez was, przez osoby, które chciały mnie wesprzeć, a które mogły pośrednio uderzać właśnie w Agnieszkę. (...) Agnieszko, proszę się nie poddawać, nigdy w życiu! Mam nadzieję, że to słowo "przepraszam" usłyszysz kiedyś również od produkcji, która – uważam – bardzo nie w porządku się zachowała, nie informując opinii publicznej tak po prostu, od razu, że otrzymałaś rolę Tosi, uzasadniając to w jakiś sposób. Bardzo jest mi przykro, że ja zostałam postawiona w takiej sytuacji i mogło się to obrócić przeciwko tobie. (...) Prosto z serducha Agnieszko - przepraszam i naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki, szczególnie jeśli chodzi o strefę prywatną, bo wiem, jak to może być trudne - powiedziała.

Nie wszyscy wiedzą o tym, że Żulewska i Jabłczyńska mają na swoim koncie pracę na planie tej samej produkcji. Chodzi o serial "Na Wspólnej", z którym od początku związana jest właśnie Joanna. Agnieszka grała w nim matkę chrzestną syna serialowej Marty!

Danutka Stenka zdzwonila z mocnymi slowami do Joanna Jabłczyńska

Żulewska grała w "Na Wspólnej"

Agnieszka Żulewska dołączyła do obsady serialu "Na Wspólnej" w 2008 roku. Do 2013 roku grała w nim Maję Kochanowską, dziewczynę Igora Nowaka (Jakub Wesołowski) i kuzynkę Filipa Konarskiego, męża Marty, czyli bohaterki, w którą od 2003 roku nieprzerwanie wciela się Joanna Jabłczyńska. Widzowie poznali ją w chwili, gdy wracała do Polski ze Stanów Zjednoczonych na chrzciny Ksawerego - pociechy Marty i Filipa. Aktorki nie miały jednak wspólnych scen. W serialu położono akcent na rozwijające się uczucie Kochanowskiej i Nowaka. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała.