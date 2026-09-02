Małgorzata Walewska szczerze o polskiej muzyce. Wskazała ulubionych artystów

Małgorzata Walewska komentuje polską muzykę. Zaskakujące słowa jurorki "TTBZ"

Obecnie rynek muzyczny w Polsce przechodzi duże przeobrażenia. Na listach przebojów królują zarówno debiutanci, jak i artyści o ugruntowanej pozycji. Znajdziemy tam utwory Taco Hemingwaya, Kwiatu Jabłoni oraz Edyty Bartosiewicz. Zapytaliśmy Małgorzatę Walewską o to, jak postrzega dzisiejszą sytuację na rodzimej scenie muzycznej.

Śpiewaczka przyznaje otwarcie, że nie aspiruje do miana ekspertki oceniającej rynek muzyczny. Zaznacza, że jej rozeznanie we współczesnych trendach jest dość pobieżne, choć z uwagą śledzi zachodzące transformacje.

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Małgorzata Walewska o polskiej scenie muzycznej. Wspomina Taco Hemingwaya i Kasię Sienkiewicz

Małgorzata Walewska wyznała, że nie kojarzy wszystkich artystów i nie monitoruje na bieżąco całej polskiej estrady. Część wykonawców poznała jednak osobiście, m.in. dzięki pracy w jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a innych odkryła dzięki córce.

Zainteresowanie jurorki wzbudził Taco Hemingway. Walewska podkreśla jednak, że zdecydowanie bardziej preferuje starsze nagrania tego rapera. Udowadnia to, że choć nie śledzi wnikliwie całego rynku, ma wyrobione zdanie o twórczości wybranych muzyków.

Podczas wywiadu poruszono również wątek zespołu Kwiat Jabłoni. Walewska zwróciła uwagę na Kasię Sienkiewicz, która obecnie koncentruje się na karierze solowej. Jurorka wspomniała również o powrocie na scenę Edyty Bartosiewicz, oceniając, że polski rynek muzyczny obfituje w ciekawe wydarzenia.

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Za mało siedzę w tej branży, żeby móc powiedzieć jakieś wiążące opinie. Jest parę osób, które poznałam czasem dzięki programowi [przyp.red. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"], czasami dzięki mojej córce. Na przykład taką postacią, która mi się bardzo podobała był tako Taco Hemingway. Tylko wolę te jego wcześniejsze utwory. Jest też "Kwiat Jabłoni", który w tej chwili się rozpadł. Kasia robi sama swoją ścieżkę... jakby wydeptuje. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę. Bardzo dużo się dzieje na polskiej scenie muzycznej i ja to z ciekawością oglądam. Trudno mi powiedzieć, bo znam jakieś piosenki, nie znam nazwisk, także nie chcę tutaj wyjść na ignorantkę. Nie miałabym jednak nic do zarzucenia, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną. Myślę, że stoimy dosyć mocno