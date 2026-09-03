Huczne pożegnanie wakacji u Klaudii Halejcio. Willa za miliony zmieniła się w cyrk

Z planu zdjęciowego do internetu. Kariera Klaudii Halejcio

Swoje pierwsze kroki w polskim show-biznesie Klaudia Halejcio stawiała jeszcze w czasach dziecięcych, zbierając spore doświadczenie przed kamerami. Zgromadzony na planach filmowych warsztat zaowocował jednak w zupełnie innej branży, ponieważ gwiazda ostatecznie postawiła na prężny rozwój w sieci. Dziś jej codzienne poczynania śledzi na Instagramie grubo ponad milion internautów. Influencerka z chęcią dzieli się tam kulisami wystawnego życia, które dzieli ze znanym przedsiębiorcą, Oskarem Wojciechowskim.

Zakochani na co dzień rezydują w wycenianym na przeszło dziesięć milionów złotych domu, a zjawiskowe wnętrza posiadłości często stanowią tło publikowanych materiałów. W czerwcu 2021 roku celebrytka oraz 34-letni biznesmen powitali na świecie córkę Nel, by zaledwie dwanaście miesięcy później oficjalnie się zaręczyć. Początkowe plany zakładały organizację ceremonii zaślubin latem 2024 roku, jednak termin ten uległ zmianie. W ramach rekompensaty partner obdarowywał wybrankę serca drogimi upominkami ślubnymi, wręczając jej między innymi luksusowe Porsche.

Ostatecznie para stanęła na ślubnym kobiercu w bieżącym roku. Zgodnie z panującymi w sieci trendami, gwiazda skrupulatnie relacjonowała każdy etap przygotowań. Przez wiele tygodni jej profile w mediach społecznościowych pękały w szwach od postów i nagrań dokumentujących zarówno samą ceremonię, jak i huczny wieczór panieński.

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Klaudia Halejcio żegna lato z pompą. Cyrk w ogrodzie

Koniec okresu letniego stał się dla influencerki doskonałą okazją do zorganizowania wystawnego przyjęcia na świeżym powietrzu. Impreza ociekająca luksusem teoretycznie miała na celu zapewnienie rozrywki najmłodszym, jednak pomysłodawczyni szybko zauważyła, że starsi uczestnicy zabawy czerpali z niej równie dużo radości.

Wszystko zaczęło się kiedyś od niewinnego: "zróbmy coś fajnego dla dzieci". [...] I chyba właśnie za to lubię nasze coroczne garden party. Niby robimy je dla dzieci, ale prawda jest taka, że my, dorośli, bawimy się równie dobrze. [...] A ten jeden dzień w roku jest naszym pretekstem, żeby naprawdę zebrać wszystkich w jednym miejscu - napisała na Instagramie.

Przestronny teren wokół luksusowej rezydencji na kilkanaście godzin przybrał formę cyrkowego miasteczka. Dzieci miały okazję samodzielnie projektować materiałowe torby, uczestniczyć w widowiskowych eksperymentach z efektami specjalnymi oraz bawić się niezliczoną ilością balonów. Zadbano również o wyśmienitą oprawę kulinarną, serwując prosto z pieca świeżą pizzę. Zwieńczeniem plenerowej imprezy był natomiast okazały, czteropiętrowy tort.

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