Tłum gwiazd na pokazie filmu "Mistyczka". Chotecka zachwyciła kreacją, Popek pokazała nogi

Dorota Chotecka skradła show na premierze "Mistyczki". Zjawiskowa suknia aktorki

Produkcja "Mistyczka" w reżyserii Jana Sobierajskiego czerpie inspirację z losów szczecińskiej nauczycielki, Alicji Lenczewskiej. Jej życie uległo całkowitej zmianie po głębokim duchowym przełomie. Zaczęła wówczas notować swoje przeżycia i domniemane konwersacje z Jezusem. Te właśnie zapiski posłużyły za kanwę filmu, którego celem jest pobudzenie do przemyśleń na temat wewnętrznej transformacji, wiary i sfery duchowej.

Wydarzenie przyciągnęło wiele osobistości polskiego show-biznesu. Wśród zgromadzonych znaleźli się między innymi Rafał Mroczek, Anna Popek, Alicja Węgorzewska, a także Maria Patykiewicz i Małgorzata Klara.

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Gwiazdy zachwycają kreacjami na premierze. Zjawiskowa Chotecka, elegancka Popek i wyluzowany Gurłacz

W centrum uwagi znalazła się Dorota Chotecka, odtwórczyni głównej roli w nowym filmie. Na premierze zaprezentowała się w kreacji o wyrazistym, kobaltowo-chabrowym odcieniu. Długa, asymetryczna suknia przyciągała wzrok. Aktorka dopełniła swój wizerunek błyszczącą torebką i długimi kolczykami, wyraźnie odcinając się od reszty gości.

Towarzyszący jej Radosław Pazura postawił na sprawdzoną klasykę. Aktor zaprezentował się w czarnym smokingu z muchą, tworząc wraz z żoną niezwykle elegancką parę.

Spojrzenia przyciągała również Anna Popek. Prezenterka telewizyjna, która także zagrała w "Mistyczce", postawiła na przylegającą kreację w odcieniu ciemnego granatu. Stylizację uzupełniały czarne szpilki, niewielka torebka oraz dodająca lekkości apaszka zawiązana pod szyją.

Na uroczystości obecny był również Filip Gurłacz, który wyłamał się z konwencji oficjalnego stroju. Aktor zaprezentował luźniejsze podejście do mody, łącząc śliwkową koszulę z rozpiętym kołnierzykiem z szerokimi, ciemnymi spodniami. Taki zestaw nadał jego wyglądowi swobodnego, nonszalanckiego charakteru w porównaniu do tradycyjnych garniturów.

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