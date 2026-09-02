Tłum gwiazd na pokazie filmu "Mistyczka". Chotecka zachwyciła kreacją, Popek pokazała nogi

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-02 21:30

Stolica na moment stała się prawdziwym centrum wydarzeń dla osobistości ze świata mediów, kina i telewizji. Pretekstem do tego spotkania była oficjalna premiera filmu "Mistyczka", na której pojawiło się mnóstwo znanych twarzy. Wśród nich brylowała odtwórczyni tytułowej roli, Dorota Chotecka, towarzyszył jej mąż Radosław Pazura. Zaproszeni goście zaprezentowali się w starannie dobranych kreacjach, dając fotoreporterom pole do popisu. Kto wypadł najlepiej na czerwonym dywanie?

Dorota Chotecka skradła show na premierze "Mistyczki". Zjawiskowa suknia aktorki

Produkcja "Mistyczka" w reżyserii Jana Sobierajskiego czerpie inspirację z losów szczecińskiej nauczycielki, Alicji Lenczewskiej. Jej życie uległo całkowitej zmianie po głębokim duchowym przełomie. Zaczęła wówczas notować swoje przeżycia i domniemane konwersacje z Jezusem. Te właśnie zapiski posłużyły za kanwę filmu, którego celem jest pobudzenie do przemyśleń na temat wewnętrznej transformacji, wiary i sfery duchowej.

Wydarzenie przyciągnęło wiele osobistości polskiego show-biznesu. Wśród zgromadzonych znaleźli się między innymi Rafał Mroczek, Anna Popek, Alicja Węgorzewska, a także Maria Patykiewicz i Małgorzata Klara.

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Gwiazdy zachwycają kreacjami na premierze. Zjawiskowa Chotecka, elegancka Popek i wyluzowany Gurłacz

W centrum uwagi znalazła się Dorota Chotecka, odtwórczyni głównej roli w nowym filmie. Na premierze zaprezentowała się w kreacji o wyrazistym, kobaltowo-chabrowym odcieniu. Długa, asymetryczna suknia przyciągała wzrok. Aktorka dopełniła swój wizerunek błyszczącą torebką i długimi kolczykami, wyraźnie odcinając się od reszty gości.

Towarzyszący jej Radosław Pazura postawił na sprawdzoną klasykę. Aktor zaprezentował się w czarnym smokingu z muchą, tworząc wraz z żoną niezwykle elegancką parę.

Spojrzenia przyciągała również Anna Popek. Prezenterka telewizyjna, która także zagrała w "Mistyczce", postawiła na przylegającą kreację w odcieniu ciemnego granatu. Stylizację uzupełniały czarne szpilki, niewielka torebka oraz dodająca lekkości apaszka zawiązana pod szyją.

Na uroczystości obecny był również Filip Gurłacz, który wyłamał się z konwencji oficjalnego stroju. Aktor zaprezentował luźniejsze podejście do mody, łącząc śliwkową koszulę z rozpiętym kołnierzykiem z szerokimi, ciemnymi spodniami. Taki zestaw nadał jego wyglądowi swobodnego, nonszalanckiego charakteru w porównaniu do tradycyjnych garniturów.

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Chotecka w niebieskiej sukni, obok Popek z apaszką i Gurłacz. O premierze filmu Mistyczka przeczytasz w serwisie Eska.
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