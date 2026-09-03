Zaczynała u Spielberga. Tak wyglądał jej debiut na wielkim ekranie

Maja Ostaszewska to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, której talent objawił się już w młodym wieku. Choć decyzję o wyborze zawodu podjęła, mając zaledwie sześć lat, na jej wielki, międzynarodowy debiut nie trzeba było długo czekać. Jeszcze jako studentka krakowskiej PWST, którą ukończyła w 1996 roku, pojawiła się w nagrodzonym Oscarami filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera". Był to rok 1993, a ta niewielka, lecz znacząca rola otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. Szybko udowodniła, że nie był to przypadek. Już w 1998 roku otrzymała Złote Lwy za pierwszoplanową rolę w filmie "Przystań", ugruntowując swoją pozycję wschodzącej gwiazdy polskiego kina.

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Od komedii po dramat. Te role przyniosły jej największą sławę

Wszechstronność to jej drugie imię. Maja Ostaszewska z niezwykłą swobodą porusza się między gatunkami filmowymi, tworząc kreacje, które na długo zapadają w pamięć. Widzowie mogli podziwiać jej dramatyczny talent w poruszających produkcjach, takich jak "Katyń" Andrzeja Wajdy, "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej czy "Zielona granica" Agnieszki Holland. Równie dobrze odnajduje się w lżejszym repertuarze, co udowodniła w popularnych serialach "Przepis na życie" i "Na dobre i na złe" oraz w hitach kinowych, takich jak seria komedii "Teściowie" czy filmy Patryka Vegi "Pitbull. Nowe porządki" i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Jej talent wielokrotnie doceniano najważniejszymi nagrodami - jest dwukrotną laureatką Orła za role w filmach "Jack Strong" i "Body/Ciało". Równie ważną częścią jej artystycznego życia jest teatr. Od 2008 roku jest związana z Nowym Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie stworzyła niezapomniane kreacje, między innymi w głośnym spektaklu "Anioły w Ameryce".

Nie boi się trudnych tematów. To za tę odwagę i talent kochają ją Polacy

Sympatia widzów to nie tylko zasługa jej aktorskiego kunsztu. Maja Ostaszewska jest ceniona również za swoją osobowość, autentyczność i odwagę w głoszeniu poglądów. Jest zaangażowaną działaczką społeczną, która nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach. Wspierała między innymi Komitet Obrony Demokracji i otwarcie opowiadała się za zliberalizowaniem prawa aborcyjnego. Jej postawa sprawia, że jest postrzegana jako osoba wiarygodna i bezkompromisowa, co przekłada się na ogromne zaufanie i szacunek publiczności. To połączenie artystycznej wrażliwości z siłą charakteru sprawia, że jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w polskim świecie kultury.

Niezwykła przemiana Mai Ostaszewskiej. Jak zmieniała się przez lata?

Na przestrzeni ponad trzech dekad kariery Maja Ostaszewska przeszła imponującą metamorfozę. Na początku swojej drogi, w latach 90., prezentowała bardzo naturalny, dziewczęcy wizerunek. Z czasem jej styl ewoluował w stronę klasycznej elegancji. Dziś aktorka uchodzi za ikonę stylu, która mistrzowsko łączy ponadczasową klasykę z nowoczesnymi trendami. Niezależnie od tego, czy pojawia się na czerwonym dywanie w zjawiskowej sukni, czy w codziennej stylizacji, zawsze wygląda nienagannie. Choć eksperymentowała z fryzurami i wizerunkiem na potrzeby ról, jej znakiem rozpoznawczym stał się promienny uśmiech. Mimo upływu lat zachowuje niezwykłą świeżość i naturalne piękno, udowadniając, że dojrzałość może być niezwykle twarzowa.

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U boku jednego mężczyzny od lat. Tak wygląda życie prywatne aktorki

Maja Ostaszewska od lat tworzy szczęśliwy związek z operatorem filmowym Michałem Englertem. Para, choć unika błysku fleszy, uchodzi za jedną z najtrwalszych w polskim show-biznesie. Wspólnie wychowują dwoje dzieci: syna Franciszka, który urodził się w 2007 roku, oraz córkę Janinę, urodzoną w 2009 roku. Aktorka wychowała się w artystycznej, buddyjskiej rodzinie. Jej ojcem jest Jacek Ostaszewski, założyciel legendarnej grupy Osjan. Sama również jest buddystką i wegetarianką, co często podkreśla w wywiadach. Rodzina i duchowość stanowią dla niej fundament, który pozwala jej zachować równowagę w wymagającym świecie filmu i teatru.

Wciąż na szczycie. Czym Maja Ostaszewska zaskoczyła nas ostatnio?

Mimo ugruntowanej pozycji zawodowej, Maja Ostaszewska nie zwalnia tempa i wciąż angażuje się w nowe, ambitne projekty. W 2024 roku widzowie mogli ją oglądać w mrocznym thrillerze "Kolory zła: Czerwień". Rok 2025 przyniósł kolejne wyzwania aktorskie, w tym rolę w filmie "Chopin, Chopin!", trzeciej części komedii "Teściowie" oraz serialu "Projekt UFO". W 2026 roku na ekrany kin wejść ma nowa adaptacja "Lalki", w której wcieliła się w postać Baronowej Krzeszowskiej. Jej nieustanna aktywność i pasja zostały docenione w 2026 roku, kiedy to otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To dowód na to, że wciąż pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej zapracowanych polskich aktorek.