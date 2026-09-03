US Open. Zacięty bój polskiego tenisisty zakończony bolesną porażką w Nowym Jorku

Zacięta walka na amerykańskich kortach

Spotkanie drugiej rundy nowojorskiego turnieju trwało łącznie trzy godziny i dwadzieścia sześć minut. Rozstawiony z numerem dwudziestym drugim Valentin Vacherot pokonał polskiego zawodnika w czterech setach 6:4, 4:6, 7:6 (7-3), 6:2. Początek rywalizacji zwiastował bardzo wyrównany pojedynek, w którym obaj zawodnicy wymieniali się skutecznymi zagraniami z głębi kortu.

Kluczowym momentem całego widowiska okazała się trzecia partia. Trzydziestoletni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego prowadził w ósmym gemie 4:3 i miał do dyspozycji trzy piłki na przełamanie, których jednak nie zdołał wykorzystać. W późniejszym tie-breaku Kamil Majchrzak szybko objął prowadzenie 3-1, ale od tego momentu jego rywal zdobył sześć punktów z rzędu, przesądzając o losach seta.

Sukces rywala i odpadnięcie polskich graczy

Czwarty set był już zdecydowanym popisem reprezentanta Monako, który wyraźnie złapał wiatr w żagle. Dwudziestosiedmioletni gracz dwukrotnie przełamał podanie polskiego tenisisty, samemu nie musząc bronić ani jednego break pointa. Tym samym Vacherot wyrównał swój życiowy rezultat z tegorocznego Australian Open, gdzie również dotarł do trzeciej rundy wielkoszlemowych zmagań.

Kariera monakijskiego zawodnika nabrała rozpędu po niespodziewanym triumfie w ubiegłorocznym turnieju rangi tysiąc w Szanghaju. Warto przypomnieć, że w tej samej fazie z nowojorską imprezą pożegnał się wcześniej również Hubert Hurkacz. Drugi z polskich singlistów uległ rozstawionemu z ósemką Amerykaninowi Benowi Sheltonowi po równie wyrównanym i zaciętym czterosetowym starciu.