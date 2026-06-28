Klaudia Halejcio zachwyciła w sukni ślubnej. Detale przyciągają wzrok, ale to nie była jej jedyna kreacja

Klaudia Halejcio zachwyciła w sukni ślubnej z koronkowymi rękawami

Podczas składania przysięgi małżeńskiej Klaudia Halejcio miała na sobie kreację uszytą z misternie zdobionej koronki, która idealnie przylegała do jej ciała. Najbardziej wyrazistym elementem stylizacji okazały się długie rękawy, nadające całości niepowtarzalnego, romantycznego charakteru.

Projekt wyróżniał się wyraźnie zaznaczoną talią oraz dopasowanym krojem, idealnie akcentującym sylwetkę panny młodej. Prawie cała powierzchnia sukni była pokryta starannymi haftami i aplikacjami, co zapewniało subtelny i elegancki połysk. Efekt końcowy był olśniewający, zarówno w trakcie samej ceremonii, jak i na uwiecznionych później kadrach.

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Klaudia Halejcio miała kilka kreacji. W której sukni złożyła przysięgę?

W trakcie całego wydarzenia Klaudia Halejcio pokazała się również w drugiej, bardziej okazałej sukni, charakteryzującej się głębokim dekoltem i imponującym trenem, jednak to kreacja z długimi rękawami grała pierwsze skrzypce. To właśnie w tej kreacji aktorka wypowiedziała sakramentalne "tak" i uczestniczyła w kluczowych częściach uroczystości.

Ślub Klaudii Halejcio i Oskara Wojciechowskiego

Dopasowana do pięknych plenerów, historycznych zabudowań oraz jasnej palety barw całego wydarzenia, główna kreacja panny młodej prezentowała się niczym z hollywoodzkiej produkcji – szykowna, pełna klasy i dopracowana w każdym calu.

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Ceremonia zaślubin aktorki i Oskara Wojciechowskiego miała miejsce najprawdopodobniej we Francji, a relacje pary wskazują, że warunki atmosferyczne były mało sprzyjające. Przelotne opady deszczu dostarczyły organizatorom chwili stresu, ale ostatecznie nie pokrzyżowały planów. Zdjęcia z uroczystości potwierdzają, że panna młoda dopilnowała wszystkich szczegółów, a jej ślubna kreacja była bez wątpienia jednym z najpiękniejszych elementów tego dnia.

Zachęcamy do obejrzenia fotografii w naszej galerii, gdzie można podziwiać, jak zjawiskowo prezentowała się panna młoda w białej sukni.

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Klaudia Halejcio o swojej wielkiej posiadłości. Ciężko na nią pracowała!