Niebezpieczne wyprzedzanie w Brzeźnie. Kierowca ciężarówki zepchnął inne auto na pobocze

Incydent na drodze krajowej numer 96 w powiecie toruńskim

Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej numer 96, gdzie kierujący pojazdem ciężarowym podjął decyzję o wyprzedzaniu samochodu osobowego. Manewr ten został wykonany w momencie, gdy z przeciwnego kierunku nadjeżdżał inny uczestnik ruchu. Na zarejestrowanym filmie widać, że kierowca ciężarówki zaczął mrugać światłami drogowymi w stronę pojazdu jadącego z naprzeciwka. Następnie celowo zjechał na jego pas ruchu, co zmusiło drugiego kierowcę do zjechania na pobocze ograniczone barierą energochłonną.

Konsekwencje prawne dla kierowcy pojazdu ciężarowego

Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, których głównym celem jest ustalenie tożsamości osoby prowadzącej ciężarówkę. Z uwagi na charakter tego czynu sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Kierującemu grozi teraz grzywna w wysokości do 30 000 zł oraz dopisanie do jego konta 10 pkt karnych. Dodatkową sankcją może być utrata prawa jazdy, co dla osoby wykonującej ten zawód wiąże się z brakiem możliwości dalszej pracy.

Apel policji o zgłaszanie agresji drogowej

Funkcjonariusze przypominają, że każdy świadek niebezpiecznych sytuacji może przesłać dowód w postaci nagrania na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Mundurowi podkreślają, że droga publiczna nie jest odpowiednim miejscem na wymuszanie pierwszeństwa lub zastraszanie innych kierowców. Osoby prowadzące duże pojazdy powinny mieć szczególną świadomość, że masa i gabaryty ich aut mogą przyczynić się do poważnych skutków ewentualnych zdarzeń. Policja zaznacza, że na drodze najważniejszy jest rozsądek, przewidywanie zachowań innych oraz wzajemny szacunek.

Źródło: Policja.pl