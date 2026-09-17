Andziaks zarabia na YouTubie miliony, ale to świeczki przynoszą jej fortunę

Andziaks i Luka królują w polskim internecie

Angelika Trochonowicz, znana w sieci jako Andziaks (29 l.), to czołowa polska influencerka, od lat brylująca w mediach społecznościowych. Jej działalność ogniskuje się głównie wokół YouTube'a i Instagrama, gdzie gromadzi milionową widownię. Gwiazda internetu zjednała sobie fanów bezpretensjonalnym stylem bycia. Publikowała codzienne relacje bez retuszu, dbała o regularny kontakt z odbiorcami, dzięki czemu zbudowała lojalną i niezwykle oddaną społeczność.

Od lat partnerem życiowym Andziaks jest Łukasz Trochonowicz, występujący pod pseudonimem Luka. Małżonkowie dokumentują w internecie niemal każdy aspekt swojej codzienności, w dużej mierze skupiając się na tematach rodzinnych. Ich pierwsze dziecko, córka Charlotte (Charlie), urodziło się w maju 2020 roku. Z kolei na początku obecnego roku influencerzy powitali na świecie synka, któremu dali na imię Franco.

Aktywność Andziaks i Luki nierzadko wywołuje kontrowersje w sieci, głównie z powodu monetyzowania wizerunku ich dzieci. Jednakże każda kolejna afera sprawia, że wskaźniki wyświetleń ich materiałów szybują w górę.

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Andziaks na samych wyświetleniach zarabia miliony

Trochonowicz jest jedną z bohaterek nowej produkcji dokumentalnej zatytułowanej "Girls of Warsaw". Oprócz Andziaks w serialu Prime Video występują inne tuzy rodzimego internetu: Ola Nowak, Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik. Zamysłem twórców jest pokazanie autentycznych realiów życia kobiet, które codziennie są na celowniku milionów użytkowników sieci.

W trakcie spotkania prasowego, zorganizowanego 15 września, influencerkę zapytano o słowa jej męża. Luka zdradził niedawno, że w 2024 roku jego żona zainkasowała blisko 2 miliony złotych z samych tylko wyświetleń filmów na YouTubie.

Nie spodziewałam się, że mój mąż powie, ile z wyświetleń zarabiamy, no ale później mówię: "Dlaczego ty to powiedziałeś?", a on: "Zawsze będziesz mogła powiedzieć, żeby wycięli". Ja mówię: "No to chyba będę chciała, żeby wyciąć". On: "A po co? To będzie ciekawe dla widza!". Mówię no dobra, ludzi zawsze interesują pieniądze – wyjaśniła Andziaks w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.

Zyski z YouTube'a nie stanowią jednak jedynego źródła utrzymania Angeliki Trochonowicz. Influencerka z powodzeniem rozwija własną markę świec zapachowych Twinkle Candle. W zeszłym roku jej przedsiębiorstwo wygenerowało przychód rzędu 12 milionów złotych, co dało założycielce aż 3 miliony złotych czystego dochodu.

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