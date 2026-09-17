Nielegalne składowiska odpadów w Polsce. 12 osób oskarżonych o przestępstwa środowiskowe

Mechanizm działania zorganizowanej grupy przestępczej

Policjanci z Katowic prowadzili czynności w ramach specjalnej grupy śledczej powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Funkcjonariusze ustalili, że członkowie grupy wynajmowali hale magazynowe oraz inne nieruchomości, które następnie wykorzystywali do przyjmowania niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych. Substancje te były transportowane na wynajęte tereny i składowane w nieszczelnych paletopojemnikach. Warunki, w jakich przetrzymywano odpady, nie były do tego celu przystosowane i stwarzały zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Lokalizacja składowisk i rodzaj zabezpieczonych odpadów

W toku śledztwa policjanci wykazali, że przestępcza działalność prowadzona była na terenie całego kraju. Odpady pochodzące od 63 różnych wytwórców trafiły łącznie na 26 nielegalnych składowisk. Miejsca te znajdowały się między innymi w miejscowościach Sarnów, Jasieniec, Janów, Nowa Piasecznica oraz Rejkowo. Wśród ujawnionych substancji śledczy znaleźli beczki i paletopojemniki wypełnione tak zwanymi stężonymi wodami czerwonymi. Są to odpady powstające przy produkcji trotylu, których niewłaściwe magazynowanie stanowi poważne zagrożenie.

Zarzuty i areszty dla podejrzanych mieszkańców Mazowsza

Gromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił Prokuraturze Regionalnej w Katowicach na sformułowanie dwóch aktów oskarżenia. Postępowanie objęło 12 osób w wieku od 28 do 69 lat, z których większość to mieszkańcy województwa mazowieckiego. Sąd, na wniosek prokuratury, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu sześciu podejrzanych. Wobec pozostałych osób zaangażowanych w sprawę zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Wysokie kary za nielegalny proceder

Oskarżonym zarzucono utworzenie 26 nielegalnych składowisk i wypełnienie ich niebezpiecznymi odpadami. Według śledczych sprawcy uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, co wpływa na wymiar grożącej im kary. Za popełnione przestępstwa podejrzani mogą trafić do więzienia na czas nie krótszy niż kilka lat. Maksymalna kara przewidziana w tym przypadku to 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl