Rozsyp na parapecie, a zapomnisz o parze na oknach. Tani trik na wilgoć w domu

Zimą krople wody na szybach to wyraźny sygnał ostrzegawczy, świadczący o zbyt wysokim poziomie wilgoci w naszych czterech kątach. Taka sytuacja sprzyja namnażaniu się pleśni oraz powstawaniu bardzo nieprzyjemnego zapachu. Aby się tego pozbyć, nie musisz inwestować w drogie pochłaniacze wilgoci. Wystarczy sięgnąć po sprawdzone, domowe rozwiązania, w tym rośliny doniczkowe, które naturalnie chłoną nadmiar wody z otoczenia. Dodatkowo zastosowanie jednego, taniego składnika ułożonego na parapecie sprawi, że już po pierwszej nocy zobaczysz ogromną różnicę i zapomnisz o mokrych oknach.

Jak usunąć wilgoć z okien? Sprawdzone sposoby na mokre szyby

Jesienią i zimą wilgoć to powszechna udręka w wielu domach. Ze względu na niskie temperatury rzadziej otwieramy okna, co zaburza prawidłową cyrkulację powietrza. Pochmurna i deszczowa aura dodatkowo potęguje problem, sprawiając, że para wodna intensywnie skrapla się na szybach. Jeśli często widzisz krople na oknach, oznacza to, że wilgotność w pomieszczeniu przekroczyła normę. Kondensacja pojawia się w momencie, gdy ciepłe i wilgotne powietrze z wnętrza spotyka się z wychłodzoną szybą. Wtedy para wodna gwałtownie się schładza i zmienia stan skupienia na ciekły. Zjawisko to nasila się wraz ze wzrostem różnicy temperatur oraz poziomu wilgotności w mieszkaniu. Specjaliści podkreślają, że idealna wilgotność w domu powinna utrzymywać się w przedziale od 40 do 60 proc. Spadek poniżej tej granicy grozi przesuszeniem śluzówek dróg oddechowych, natomiast przekroczenie górnego limitu stwarza idealne warunki dla niebezpiecznej pleśni i zarodników grzybów.

Problemy z wilgocią nie ograniczają się jedynie do mokrych okien. Oznaczają również uporczywy zapach stęchlizny, a także wilgotne w dotyku dywany, zasłony czy meble tapicerowane. Warto pamiętać, że w batalii z nadmiarem wody w powietrzu pomagają nam zwykłe rośliny. Wiele gatunków kwiatów doniczkowych doskonale pochłania wilgoć. Wystarczy umiejscowić je na parapecie, aby poprawić mikroklimat. Liderem w tej dziedzinie jest skrzydłokwiat, którego błyszczące liście rewelacyjnie wyciągają wodę i osuszają przestrzeń. Podobne właściwości wykazują paprocie. Ustawiając je blisko okien, zapewnisz sobie naturalne i ciągłe osuszanie powietrza.

Ten trik na parapecie pokona wilgoć z okien

Gdy woda skrapla się na szybach w dużych ilościach, konieczne są bardziej zdecydowane kroki. W takich przypadkach doskonale sprawdzają się domowe absorbery wilgoci. W tej roli genialnie wypadają takie produkty jak soda oczyszczona, żwirek dla kotów lub po prostu zwykła sól kuchenna. Wieczorem należy rozsypać grubą warstwę wybranego proszku na parapecie okna. Te substancje w naturalny sposób przyciągają i pochłaniają wodę, zapobiegając jej osadzaniu się na szkle. Należy jednak pamiętać, by regularnie wymieniać zastosowany proszek na suchy, by nie przestał spełniać swojej funkcji.

Należy również unikać suszenia prania w niedostatecznie wentylowanych pokojach, gdyż jest to jedno z głównych źródeł problemów z wilgotnością. Ważne jest też, aby nie zastawiać grzejników i okien masywnymi meblami czy grubymi kotarami, które tamują przepływ powietrza. Zablokowane kaloryfery nie mogą prawidłowo rozprowadzać ciepła, co sprzyja powstawaniu chłodnych stref i nasila zjawisko kondensacji pary wodnej na szybach.