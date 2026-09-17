Zatrzymanie w Białogardzie. U 34-latka znaleziono narkotyki, amunicję i zakazane treści

Narkotyki i amunicja na terenie posesji w Białogardzie

9 września 2026 roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie prowadzili czynności procesowe na terenie jednej z posesji. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 34-letniego mężczyznę policjanci ujawnili ponad 0,5 kg środków odurzających w postaci marihuany, a także kodeinę i substancje psychotropowe MDMA. Mundurowi zabezpieczyli również 13 sztuk amunicji różnego rodzaju oraz kalibru. Odnalezione przedmioty zostały przekazane do dalszych analiz, które mają dokładnie określić ich pochodzenie oraz przeznaczenie.

Sprzęt do produkcji narkotyków i naczynia laboratoryjne

W trakcie dalszych czynności kryminalni natrafili na przedmioty mogące służyć do wytwarzania substancji zabronionych. Funkcjonariusze zabezpieczyli szafę wyłożoną aluminiową folią, lampę grzewczą wraz z zasilaczem oraz różnego rodzaju związki chemiczne. Wśród przejętego sprzętu znalazły się również pipety oraz naczynia laboratoryjne, które mogły być wykorzystywane do nielegalnego procederu. Wszystkie substancje chemiczne oraz urządzenia zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Pornografia dziecięca na nośnikach cyfrowych i tymczasowy areszt

Działania białogardzkich policjantów pozwoliły także na ujawnienie zabronionych materiałów na nośnikach komputerowych oraz telefonach komórkowych należących do 34-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli treści pornograficzne z udziałem małoletnich osób, które teraz zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie przez biegłych. Sąd Rejonowy w Białogardzie rozpatrzył wniosek policji i zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat.

Źródło: Policja.pl