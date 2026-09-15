Hugon Jamróz wywołał dyskusję jurorów "Top Model". To nowy Mateusz Maga?

Nowy Mateusz Maga w "Top Model"? Hugon Jamróz może zamieszać

Program "Top Model" od wielu edycji pokazuje, że branża modowa nie opiera się wyłącznie na klasycznych standardach piękna. Największe zainteresowanie budzą często osoby o unikalnych cechach. Świetnym przykładem jest Mateusz Maga, który dzięki swojej androgynicznej urodzie i długim włosom zapisał się w pamięci widzów na lata. W najnowszej edycji przed panelem jurorskim stanął Hugon Jamróz. Jego ponadprzeciętny wzrost i mocne rysy twarzy natychmiast wywołały ożywioną dyskusję wśród oceniających. Jurorzy zastanawiają się, czy jego nieszablonowy wygląd okaże się przepustką do wielkiej kariery.

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Hugon Jamróz podzielił Joannę Krupę i Dawida Wolińskiego

Obecność Hugona Jamróza nie przeszła bez echa. Joanna Krupa i Marcin Tyszka od razu dostrzegli w jego nieszablonowej urodzie wielki atut. Z kolei inni członkowie jury mieli wątpliwości, czy tak specyficzny wygląd pozwoli na swobodne transformacje, które są niezbędne w zawodzie modela, zarówno podczas sesji zdjęciowych, jak i pokazów.

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Słuchaj, ja myślę, że ty jesteś w ogóle niezwykłą postacią, ale ja nie wiem, czy ty się nadajesz, żeby się tak przeobrażać jak kameleon. Po prostu jesteś tak określony - mówiła Ewelina Gralak.

Marcin Tyszka miał jednak zupełnie inne zdanie.

Tak, uważam, że się nadaje - stwierdził juror.

Sam kandydat był pewny swoich predyspozycji.

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Uważam, że się nadaję - odpowiedział.

Z początku Dawid Woliński odnosił się do niego z rezerwą. Projektant zwracał uwagę na bardzo specyficzną budowę ciała i twarz uczestnika. Fotograf starał się jednak przekonać go, że współczesny świat mody potrzebuje właśnie takiej oryginalności.

Ale to fajnie, taki trochę Rick Owens. Belgijscy projektanci - zauważył Tyszka.

Joanna Krupa stanowczo włączyła się do rozmowy. Przewodnicząca jury była pewna, że Hugon zrobiłby furorę na wybiegu.

Ale nie widzisz go na wybiegu? Ja myślę, że gdyby był na wybiegu, to by każde oczy szły na niego - przekonywała.

W pewnej chwili Dawid Woliński postanowił przyjrzeć się chłopakowi z mniejszego dystansu. Jurorzy podeszli bliżej, by dokładnie ocenić twarz uczestnika. To właśnie ten moment zmienił wszystko.

O, ale on z bliska zyskuje - przyznał Woliński.

Zaraz potem projektant nie krył już swojego entuzjazmu.

Czekaj, jaki wysoki, Jezus Maria. Zobacz, jaka piękna twarz - powiedział.

W końcu całe jury było zgodne co do ogromnego potencjału chłopaka. Joanna Krupa nie przepuściła jednak okazji, by przypomnieć kolegom, że to ona jako pierwsza zachwyciła się jego urodą.

kto podszedł i odkrył tę twarz? - zapytał Woliński. Ale ja widziałam tę twarz tam. To ja nie potrzebuję okularów, widocznie ty potrzebujesz - odparła Krupa.

Wymiana zdań rozbawiła wszystkich, a Hugon otrzymał ostatecznie szansę na udział w kolejnym etapie programu. Czy jego kariera potoczy się tak, jak w przypadku Mateusza Magi?