Włosi robią z tego danie, które wygląda jak z restauracji. Potrzebujesz zaledwie kilku składników

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-02 9:29

Włoska kuchnia po raz kolejny udowadnia, że efektowne danie wcale nie musi oznaczać długiej listy składników. Saltimbocca alla romana to klasyczna potrawa kojarzona z Rzymem, która na talerzu wygląda znacznie bardziej skomplikowanie, niż jest w rzeczywistości. Cienkie kawałki cielęciny, szynka prosciutto i szałwia wystarczą, żeby stworzyć obiad, który spokojnie mógłby pojawić się w karcie włoskiej restauracji.

Uśmiechnięty mężczyzna w kuchni trzyma drewnianą łyżkę obok warzyw. O prostym włoskim daniu przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Olena Yakobchuk/ Shutterstock Szefowie kuchni znają sprytne triki, dzięki którym gotowanie - także w twojej domowej kuchni - staje się o wiele prostsze
  • Włoska kuchnia pokazuje, że efektowny obiad można przygotować bez długiej listy składników i wielogodzinnego stania przy kuchence.
  • W takich daniach szczególnie duże znaczenie ma jakość produktów, ponieważ to one budują cały smak i aromat potrawy.
  • Proste techniki przygotowania mogą dać bardzo elegancki efekt na talerzu, zwłaszcza gdy odpowiednio połączymy kilka wyrazistych składników.
  • Do tego typu dań świetnie pasują nieskomplikowane dodatki, które pozwalają zachować lekkość i charakter włoskiej kuchni.

Podstawą saltimbocca są cienkie plastry cielęciny, na których układa się plaster prosciutto oraz liść świeżej szałwii. Mięso smaży się krótko na patelni, a następnie przygotowuje prosty sos, często z dodatkiem białego wina. Całość nie wymaga skomplikowanych technik ani wielu przypraw. W tym daniu ważna jest przede wszystkim jakość produktów. Cielęcina powinna być delikatna i cienka, prosciutto nadaje jej intensywniejszy smak, a szałwia charakterystyczny aromat. Dzięki temu nie trzeba przykrywać składników dużą ilością sosu czy przypraw.

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Prosty przepis na obiad

Plastry mięsa można delikatnie rozbić, następnie ułożyć na nich prosciutto i szałwię, a całość zabezpieczyć wykałaczką. Mięso trafia na dobrze rozgrzaną patelnię i smaży się je krótko z obu stron. Następnie można wykorzystać pozostałości ze smażenia do przygotowania prostego sosu na bazie białego wina.

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Przepis na włoskie danie

Właśnie sos sprawia, że na talerzu wszystko wygląda bardziej restauracyjnie. Nie trzeba jednak przygotowywać osobnego, wieloskładnikowego dodatku. Wino zbiera z patelni aromaty, które zostały po smażeniu mięsa, a powstały płyn można dodatkowo połączyć z odrobiną masła. Do saltimbocca dobrze pasują proste dodatki. Można podać je z pieczonymi ziemniakami, puree, sałatką albo sezonowymi warzywami. Włoski charakter dania dobrze podkreśli również świeże pieczywo, którym można zebrać z talerza resztkę sosu.

Warto pamiętać, że cielęcina jest delikatnym mięsem i nie potrzebuje długiego smażenia. Zbyt długie trzymanie jej na patelni może sprawić, że zamiast miękkiej i soczystej stanie się twarda. To jeden z powodów, dla których cienkie plastry są tak ważne w tym przepisie. Dzięki krótkiej obróbce mięso zachowuje delikatność, a prosciutto zdąży lekko się zrumienić.

Największą zaletą saltimbocca jest jednak prostota. Nie trzeba przygotowywać marynaty dzień wcześniej ani kupować kilkunastu przypraw. Kilka dobrych składników, jedna patelnia i kilkanaście minut wystarczą, żeby przygotować danie, które prezentuje się znacznie bardziej okazale niż przeciętny szybki obiad. To właśnie jeden z sekretów włoskiej kuchni — zamiast komplikować recepturę, pozwala się wykazać składnikom.

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