Włosi robią z tego danie, które wygląda jak z restauracji. Potrzebujesz zaledwie kilku składników

Włoska kuchnia pokazuje, że efektowny obiad można przygotować bez długiej listy składników i wielogodzinnego stania przy kuchence.

W takich daniach szczególnie duże znaczenie ma jakość produktów, ponieważ to one budują cały smak i aromat potrawy.

Proste techniki przygotowania mogą dać bardzo elegancki efekt na talerzu, zwłaszcza gdy odpowiednio połączymy kilka wyrazistych składników.

Do tego typu dań świetnie pasują nieskomplikowane dodatki, które pozwalają zachować lekkość i charakter włoskiej kuchni.

Podstawą saltimbocca są cienkie plastry cielęciny, na których układa się plaster prosciutto oraz liść świeżej szałwii. Mięso smaży się krótko na patelni, a następnie przygotowuje prosty sos, często z dodatkiem białego wina. Całość nie wymaga skomplikowanych technik ani wielu przypraw. W tym daniu ważna jest przede wszystkim jakość produktów. Cielęcina powinna być delikatna i cienka, prosciutto nadaje jej intensywniejszy smak, a szałwia charakterystyczny aromat. Dzięki temu nie trzeba przykrywać składników dużą ilością sosu czy przypraw.

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Prosty przepis na obiad

Plastry mięsa można delikatnie rozbić, następnie ułożyć na nich prosciutto i szałwię, a całość zabezpieczyć wykałaczką. Mięso trafia na dobrze rozgrzaną patelnię i smaży się je krótko z obu stron. Następnie można wykorzystać pozostałości ze smażenia do przygotowania prostego sosu na bazie białego wina.

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Przepis na włoskie danie

Właśnie sos sprawia, że na talerzu wszystko wygląda bardziej restauracyjnie. Nie trzeba jednak przygotowywać osobnego, wieloskładnikowego dodatku. Wino zbiera z patelni aromaty, które zostały po smażeniu mięsa, a powstały płyn można dodatkowo połączyć z odrobiną masła. Do saltimbocca dobrze pasują proste dodatki. Można podać je z pieczonymi ziemniakami, puree, sałatką albo sezonowymi warzywami. Włoski charakter dania dobrze podkreśli również świeże pieczywo, którym można zebrać z talerza resztkę sosu.

Warto pamiętać, że cielęcina jest delikatnym mięsem i nie potrzebuje długiego smażenia. Zbyt długie trzymanie jej na patelni może sprawić, że zamiast miękkiej i soczystej stanie się twarda. To jeden z powodów, dla których cienkie plastry są tak ważne w tym przepisie. Dzięki krótkiej obróbce mięso zachowuje delikatność, a prosciutto zdąży lekko się zrumienić.

Największą zaletą saltimbocca jest jednak prostota. Nie trzeba przygotowywać marynaty dzień wcześniej ani kupować kilkunastu przypraw. Kilka dobrych składników, jedna patelnia i kilkanaście minut wystarczą, żeby przygotować danie, które prezentuje się znacznie bardziej okazale niż przeciętny szybki obiad. To właśnie jeden z sekretów włoskiej kuchni — zamiast komplikować recepturę, pozwala się wykazać składnikom.