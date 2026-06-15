Córka Jana Englerta świętuje 26. urodziny w kałuży. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Helena Englert obchodzi 26. urodziny i z tej okazji angażuje się w nietypowe przedsięwzięcia. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, podobnie jak jej rodzice, związała swoją przyszłość z aktorstwem, ale konsekwentnie szuka własnego miejsca w branży rozrywkowej. To właśnie chęć wytyczenia nowej drogi zawodowej zaowocowała zaskakującą sesją zdjęciową, podczas której gwiazda udawała, że zażywa kąpieli w ulicznej kałuży.

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Plażowanie na ulicy

Aktorka udostępniła materiały, na których widać, jak ubrana w strój kąpielowy i trzymając dmuchane koło, kładzie się w wodzie zgromadzonej na ulicy. Zdecydowała się na swoiste "nurkowanie", przyjmując pozy charakterystyczne dla relaksu na plaży. Wzrok przyciąga jednak nie tylko sama sceneria. Uwagę zwraca również rekwizyt, który córka Jana Englerta umieściła w ustach.

Od początku aktorskiej drogi Heleny Englert, jej ojciec musi mierzyć się z zarzutami o faworyzowanie córki w środowisku filmowym i teatralnym. Pojawiały się głosy, że młoda gwiazda mogła liczyć na preferencyjne warunki podczas edukacji w szkole teatralnej, a zdobywanie kolejnych angaży nie stanowi dla niej problemu. Mimo tych trudności, pociecha Beaty Ścibakówny stara się budować swoją pozycję niezależnie od słynnych rodziców.

Sonda Uważasz, że Jan Englert słusznie został oskarżony o nepotyzm? Tak! Żona i córka w jego sztuce to skandal! Nie, reżyser ma prawo zatrudnić, kogo mu się podoba Nic mnie to nie obchodzi

Nowe wyzwania artystyczne

Działania podejmowane przez Helenę Englert spotkały się z uznaniem ze strony Zofii Zborowskiej-Wrony, która również pochodzi ze znanej, aktorskiej rodziny. Aktorka, w wypowiedzi dla "Super Expressu", nie szczędziła młodszej koleżance po fachu komplementów.

Helena jest niesamowicie zdolną aktorką naprawdę, więc kibicuję jej bardzo i bardzo mi się podoba, jak ona robi swoje i podobały mi się te jej piosenki teledyski. Jest mega odważną fajną dziewczyną, zdolną

Właśnie pasja do muzyki skłoniła 26-latkę do zaprezentowania fanom nowej twórczości. W dniu swoich urodzin aktorka podzieliła się utworem zatytułowanym "Przy tobie". Kampania promocyjna tego singla opiera się właśnie na kadrach z kałuży, na których artystka pozuje z dziecięcym kółkiem pływackim. Aby dodać zdjęciom jeszcze więcej wyrazu, Helena Englert relaksuje się w zanieczyszczonej wodzie, trzymając w ustach zapalonego papierosa.

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Reakcje internautów na nowy singiel

Obserwatorzy młodej artystki szybko zareagowali na jej najnowsze publikacje. W sekcji komentarzy posypały się serdeczne życzenia urodzinowe, a fani wyrazili swoje uznanie dla niekonwencjonalnej promocji oraz samego utworu.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń najskrytszych Pani Heleno, ma Pani extra vibe, doceniam! No i oczywiście, 100 lat Najlepsza zapowiedź nowej muzy nie istn…wspaniałości Helena! ahahahah kocham to !!!! Zobacz też: Wiemy, kto jeszcze wróci do nowego sezonu “Rancza”. Niektóre nazwiska was zaskoczą