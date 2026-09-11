Hanna Bieluszko na planie serialu mimo walki z rakiem. Ekipa przejechała ponad 300 km!

Hanna Bieluszko zbiera środki na leczenie nowotworu

Zdiagnozowany w 2023 roku rak jelita grubego diametralnie zmienił życie Hanny Bieluszko. Artystka poddała się operacji oraz wyczerpującej terapii onkologicznej, która niestety przyniosła powikłania, takie jak częściowy paraliż nogi i uszkodzenie nerwu. Po jakimś czasie nowotwór powrócił. Aktorka wspominała, że w pewnym momencie jej stan był na tyle poważny, że lekarze obawiali się o jej życie.

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Nie wiadomo było, czy przeżyję. No... przeżyłam - mówiła gwiazda.

Obecnie priorytetem dla aktorki jest powrót do pełni sił. Przed nią kolejne kroki w leczeniu oraz długotrwała, wymagająca rehabilitacja. Jej organizm jest mocno osłabiony i potrzebuje czasu na odbudowę.

Hanię dotknęła zabójcza choroba. Udała się walka o życie, jednak w trakcie tej wycieńczającej organizm walki kruchy organizm poniósł ogromne uszkodzenia. Teraz niezbędna jest kolejna walka – o powrót do sprawności, żeby mogła wrócić do zdrowia i jak najszybciej znów stanąć na scenie. Potrzebna jest intensywna, specjalistyczna i niestety kosztowna rehabilitacja. A my prosimy, żeby ją w tym wesprzeć - czytamy w opisie zrzutki dla aktorki.

Dotychczasowa zbiórka przyniosła już ponad 140 tysięcy złotych, a inicjatywę wsparło przeszło 2 tysiące darczyńców.

Aktorka na planie "Barw szczęścia". Wyjątkowe powitanie w Kalwarii Zebrzydowskiej

Mimo trwającej walki z chorobą, aktorkę można było ostatnio zobaczyć w towarzystwie ekipy filmowej. Aby umożliwić Bieluszko krótki powrót do pracy, twórcy przejechali ponad 300 kilometrów.

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Silna grupa "Barw szczęścia" z wizytą roboczą u Hani Bieluszko w Kawarii Zebrzydowskiej.

O wizycie poinformował Jacek Kałucki, wcielający się w rolę jej męża w serialu, publikując na Facebooku kilka wspólnych fotografii. Aktor uzupełnił swój wpis:

Próba z Hanią Bieluszko pod czujnym okiem reżyserki Kasi Wiśniowskiej. Rzecz miała miejsce w pięknym parku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Naszą pracę będzie można obejrzeć w 3506 odcinku "Barw szczęścia".

Zdjęcia pokazują, że aktorka została przyjęta z ogromną radością, a powitanie uświetniły kwiaty. Gwiazda wzięła udział w nagraniach w przerwie między kolejnymi dawkami chemioterapii. Obecnie przyjmuje leczenie i korzysta z żywienia pozajelitowego.

Pracuję w tym zawodzie już trochę, ale z czymś takim nigdy się nie spotkałem (...). Część ekipy przyjechała dzień przed planowanymi zdjęciami, kolejne osoby dojechały pociągiem tuż po 7 rano. O zgodę produkcja prosiła burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, a by nakręcić dwie sceny, policja wstrzymała ruch w samym centrum miasta. Sam przebierałem się w łazience pobliskiej restauracji. "Nie wchodzić, aktor się przebiera" - krzyczała na klientów właścicielka lokalu. To było coś fantastycznego. Cała machina przeniosła się 340 km od Warszawy. Nie tylko reżyserka, operatorzy, dźwiękowcy czy makijażystka, ale przyjechała nawet nasza karetka pogotowia, która zawsze nam towarzyszy w pracy - zdradził aktor Onetowi.

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