Hanna Bieluszko walczy o powrót do sprawności. Słowa dyrektora teatru chwytają za serce

Hanna Bieluszko z serialu "M jak miłość" zbiera środki na leczenie

Telewidzowie doskonale kojarzą 71-letnią Hannę Bieluszko jako doktor Renię z produkcji "M jak miłość" oraz Krystynę z serialu "Barwy szczęścia". Artystka pojawiała się na ekranach jeszcze w tegorocznych odcinkach, jednak z uwagi na to, że realizowano je ze sporym wyprzedzeniem czasowym, widzowie nie mieli pojęcia o jej krytycznym stanie zdrowia. Obecnie w internecie trwa zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację gwiazdy. Wsparcia doświadczonej aktorce udziela wrocławska fundacja Votum, która specjalizuje się w pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Zobacz także: Trwa zbiórka na leczenie gwiazdy "M jak miłość". Ilona Łepkowska komentuje. "To ciężka choroba"

Hanię dotknęła zabójcza choroba. Udała się walka o życie, jednak w trakcie tej wycieńczającej walki kruchy organizm poniósł ogromne uszkodzenia. Teraz niezbędna jest kolejna walka - o powrót do sprawności, żeby mogła wrócić do zdrowia i jak najszybciej znów stanąć na scenie. Potrzebna jest intensywna, specjalistyczna i niestety kosztowna rehabilitacja. A my prosimy, żeby ją w tym wesprzeć - czytamy na stronie zbiórki.

Internauci błyskawicznie zareagowali na ten apel i zaledwie w ciągu kilku dni udało się zgromadzić niemal połowę docelowej kwoty, którą organizatorzy akcji ustalili na 200 tysięcy złotych.

Kiedy Hanna Bieluszko zagra w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie?

71-latka realizuje się zawodowo nie tylko przed kamerami, ale od lat występuje również na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jest z nim związana od 1992 r.! Z harmonogramu placówki wynika, że Hanna Bieluszko pod koniec kwietnia miała wystąpić w spektaklu "Dziady", zaplanowanym na okres od 22 do 25 kwietnia. Głos w sprawie nieobecności cenionej artystki zabrał dyrektor krakowskiego teatru Krzysztof Głuchowski.

Hania jest częścią naszej teatralnej rodziny. Wszyscy ją wspieramy i głęboko wierzymy, że szybko do nas wróci, że wróci na scenę. Jest bardzo lubianą aktorką i widzowie także czekają na moment, aż będą znowu mogli ją ponownie zobaczyć na scenie - podkreślił dyrektor placówki w rozmowie z "Super Expressem".

Ogromne nadzieje na szybkie odzyskanie sił i powrót aktorki do pracy mają również liczni fani, którzy czekają na jej kolejne występy zarówno w telewizji, jak i na żywo przed publicznością.

Zobacz więcej zdjęć. Honorata Skarbek cierpi przez chore jelita. Wydała 100 tys. zł na leczenie! I nie jest lepiej

Ciężko chora Anna Nehrebecka zwolniona z pracy mimo umowy. Musiała iść na emeryturę

