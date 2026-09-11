Dziecko zatrzaśnięte w aucie w Trzebnicy. Interweniowali policjanci

Interwencja na parkingu w Trzebnicy

10 września 2026 roku po południu policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymali zgłoszenie o 1-letnim chłopcu zatrzaśniętym w samochodzie. Do zdarzenia doszło na jednym z lokalnych parkingów, gdzie kobieta przez przypadek zamknęła drzwi pojazdu, pozostawiając kluczyki w środku. Na miejscu obecni byli również świadkowie, którzy próbowali pomóc matce przed przybyciem służb. Zgłaszająca kobieta była wyraźnie roztrzęsiona zaistniałą sytuacją, dlatego funkcjonariusze musieli działać sprawnie.

Szybkie działania policjantów z Trzebnicy

Interweniujący policjanci, **asp. szt. Tomasz Targoński** oraz **post. Łukasz Siuda**, zdecydowali o sposobie wejścia do pojazdu tak, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia. Funkcjonariusze wyłamali zabezpieczenie tylnej bocznej szyby, a następnie wyważyli zawias, do którego była ona przymocowana. Pozwoliło to na całkowite otwarcie okna bez konieczności jego wybijania i bezpieczne dostanie się do środka. Matka mogła natychmiast zaopiekować się dzieckiem, a po sprawdzeniu jego stanu okazało się, że 1-letniemu chłopcu nic się nie stało.

Policja apeluje o ostrożność podczas podróży

Mundurowi wskazują, że zatrzaśnięcie dziecka w aucie może stać się sytuacją zagrażającą jego zdrowiu lub życiu, szczególnie przy wysokich temperaturach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza gdy podróżują z małymi dziećmi. Przed zamknięciem samochodu należy zawsze upewnić się, że mamy przy sobie kluczyki, a wszystkie osoby opuściły pojazd. W razie wystąpienia podobnego problemu funkcjonariusze zalecają, aby nie tracić czasu na samodzielne próby otwarcia drzwi, lecz natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl