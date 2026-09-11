"Hotel Paradise 13": grozili Filipowi śmiercią. W jego obronie stanął... Bartek z HP8

"Hotel Paradise 13" - Filip nie ma łatwo w programie. Widzowie nie odpuszczają

Początek "Hotelu Paradise 13" nie jest dla Filipa łaskawy. Chłopak związał się z Nadią od samego początku. Nie ukrywał, że dziewczyna jest w jego typie, a ona odwzajemniała uczucia. Para zaczęła się jednak szybko kłócić. Internauci zwracali uwagę w komentarzach, że według nich mężczyzna momentami mógł nawet nieświadomie "gnębić słownie dziewczynie". Miał się zachowywać chamsko wobec niej i niekonsekwentnie, jednocześnie zarzucając jej inne rzeczy. Mężczyzna wtedy się bronił w mediach społecznościowych, że wiele scen wyciągnięto z kontekstu. Nie spodziewał się jednak tego, iż internauci zaczną go atakować coraz mocniej.

Hotel Paradise 13 pełny zaskoczeń

Ludzie grożą Filipowi z "Hotelu Paradise 13"

Filip postanowił nagrać filmik na swojego Instagrama, w którym opowiedział, że dostaje niepokojące wiadomości od niektórycy fanów programu. Według niego widzowie mają prawo oceniać jego zachowanie i się wypowiadać, natomiast doszło do czegoś, obok czego nie mógł przejść obojętnie.

- Tylko ja chcę zaznaczyć, że słuchajcie, program, a życie prywatne to jest całkiem coś innego. Ja wiem, że w programie popełniłem bardzo dużo błędów, bardzo dużo rzeczy źle zrobiłem, źle się zachowałem [...] Jestem mocno gdzieś wyzywany, krytykowany, oceniany [...] Chcę nawiązać tylko do sytuacji takiej, że dzisiaj ludzie pisali mi w dm'ach (wiadomościach prywatnych - przyp.pd) i życzyli mi śmierci. Zanim zaczniecie oceniać człowieka i życzyć mu takich rzeczy, zastanówcie się, bo to nie jest mega fajne/ [...] Słuchajcie, pisząc takie rzeczy naprawdę możecie wyrządzić drugiemu człowiekowi krzywdę i przykrość - powiedział Filip.

Jego nagranie udostępnili niektórzy uczestnicy jego sezonu. Widzowie za to w komentarzach na różnych grupach dociekają, co dokładnie pisano do Filipa. Mężczyzna jednak nie rozwijał już tego tematu.

Bartek Pankowski staje w obronie z Filipa z "Hotelu Paradise 13"

Bartek Pankowski to uczestnik 8. edycji "Hotelu Paradise". Mężczyzna dał się zapamiętać jako dosyć silna osobowość z tego sezonu. Mężczyzna obecnie działa jako tzw. Rajski Reporter. Postanowił stanąć w swoich mediach społecznościowcyh murem za Filipem.

- Sam przechodziłem przez ogromny hejt podczas swojej emisji, więc wiem, jak bardzo potrafi boleć. Pamiętajcie, że reality show to zupełnie inne życie. Zamknięta willa, kamery, presja, emocje i montaż robią swoje. Ja wtedy byłem dużo bardziej emocjonalny i wybuchowy. Byłem momentami zwyczajnie dupkiem i co najgorsze, chciałem nim być. Wydawało mi się, że to jest cool, że właśnie taki powinienem być - powiedział Bartek.

Mężczyzna często w trakcie emisji swojego sezonu przepraszał niektórych uczestników, ale również widzów za swoje nieodpowiednie zachowanie.

- Ale były też takie, w których czułem, że dostaję w sieci niesprawiedliwie po du**e. Że ktoś pisze tylko dlatego, że mnie zapamiętał, że można na tym zrobić zasięg albo po prostu przyjęło się, że „Bartka z HP8 trzeba jechać”. [...] Chyba nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jakie emocje odezwą się w nas w takiej sytuacji. - powiedział Bartek.

Jak zaznaczył, skala momentami była naprawdę ogromna, ale ma mocną psychikę.

- Dla nas taki hejt może być dużo bardziej osobisty i realnie wpłynąć na relacje, przyjaźnie, pracę czy życie. Możesz krytykować nasze zachowanie. Możesz uważać, że zrobiliśmy coś źle. Ale nie zapominaj, że za tym wszystkim nadal jest człowiek, który ma prawo wyciągnąć wnioski i się zmienić - podsumował Bartek.