Zatrzymanie na lotnisku Okęcie. 29-latek podejrzany o kradzież rozbójniczą w Łodzi

Kradzież rozbójnicza w Łodzi-Górnej

5 września 2026 roku około godziny 3:20 funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi interweniowali na terenie dzielnicy Górna. Na miejscu 35-letnia kobieta zgłosiła, że padła ofiarą kradzieży rozbójniczej dokonanej przez jej byłego partnera. Mężczyzna przyszedł do lokalu pod pretekstem spotkania z ich wspólnym dzieckiem i został w mieszkaniu na noc. Gdy pokrzywdzona spała, 29-latek zaczął plądrować pomieszczenia w poszukiwaniu pieniędzy i wartościowych przedmiotów. Kobieta obudziła się i chciała wezwać służby, jednak napastnik wyrwał jej telefon i użył siły, aby zmusić ją do otwarcia drzwi wyjściowych. Po ucieczce mężczyzny okazało się, że z mieszkania zniknęło 1700 dolarów amerykańskich, 1300 euro, 2000 złotych, a także biżuteria o wartości 15 000 złotych i telefon komórkowy wart 8 300 złotych.

Zatrzymanie na stanowisku postojowym samolotu

Sprawą zajęli się mundurowi z VII Komisariatu Policji w Łodzi, którzy ustalili, że sprawca planuje opuścić Polskę. W działania włączyli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz Straży Granicznej. 6 września 2026 roku około godziny 22:45 policjanci pojawili się przy samolocie, który przygotowywał się do lotu do Armenii. Na pokładzie maszyny wskazano podejrzewanego, który został niezwłocznie zatrzymany przez wezwane służby. Podczas interwencji funkcjonariusze zdołali odzyskać skradziony telefon, biżuterię oraz część gotówki zabranej z mieszkania w Łodzi.

Areszt tymczasowy dla podejrzanego

Zatrzymany 29-latek usłyszał już zarzuty kradzieży rozbójniczej, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 9 września 2026 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące, oczekując na dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie. Skuteczne ujęcie podejrzanego było możliwe dzięki sprawnej współpracy i szybkiej wymianie informacji między jednostkami policji oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej.

Źródło: Policja.pl