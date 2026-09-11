Zatrzymanie w Hiszpanii. Obywatel Hiszpanii podejrzany o oszustwa VAT trafił do Polski

Międzynarodowa współpraca w ramach sieci ENFAST

Sprawa poszukiwawcza dotycząca obcokrajowca trafiła do policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w kwietniu 2026 roku. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany może przebywać w rejonie Alicante na terenie Hiszpanii. Działania były realizowane w ramach ENFAST, czyli europejskiej sieci współpracy zespołów zajmujących się poszukiwaniem osób podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa. System ten od czternastu lat umożliwia sprawną wymianę informacji między państwami Unii Europejskiej oraz organami takimi jak Interpol czy Europol.

Zarzuty za oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy

42-letni obywatel Hiszpanii był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Śledczy podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę. Mężczyzna usłyszał również zarzuty dotyczące prania pieniędzy. W związku z prowadzonym postępowaniem Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim czerwoną dyfuzję Interpolu.

Przekazanie poszukiwanego i tymczasowy areszt

Do zatrzymania 42-latka doszło 27 sierpnia 2026 roku na terenie Hiszpanii. Po zakończeniu niezbędnych procedur mężczyzna został przejęty przez polski konwój na lotnisku w Madrycie i przetransportowany do kraju. Po przewiezieniu do Polski wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci codziennie podejmują działania mające na celu ściganie osób próbujących uniknąć odpowiedzialności za granicą.

Apel policji o przekazywanie informacji

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu osób poszukiwanych, o niezwłoczny kontakt. W przypadku rozpoznania takiej osoby policja radzi, aby nie podejmować samodzielnych interwencji ze względu na własne bezpieczeństwo. Jeśli sytuacja na to pozwala, warto obserwować poszukiwanego z bezpiecznej odległości i przekazać służbom dane o kierunku jego przemieszczania się. Aktualna lista osób poszukiwanych i zaginionych jest dostępna na stronach internetowych śląskiej policji.

Źródło: Policja.pl