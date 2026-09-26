Ekstraklasa koszykarek. Zobacz, kto zdominował spotkanie w Krakowie

Ekstraklasa koszykarek i dominacja zespołu gości

Koszykarki 1KS Ślęza Wrocław pewnie pokonały na wyjeździe krakowski zespół. Spotkanie zakończyło się wyraźnym rezultatem 86:53 na korzyść drużyny przyjezdnej. Największa różnica punktowa zarysowała się w pierwszej oraz trzeciej kwarcie. Wrocławianki wygrały te części meczu odpowiednio 29:13 i 30:11, całkowicie kontrolując boiskowe wydarzenia.

Gospodynie zdołały nieznacznie wygrać jedynie drugą odsłonę, która zakończyła się wynikiem 16:14. Ostatnia partia przyniosła wyrównaną grę i remis 13:13. W zespole Wisły Kraków najlepiej punktującą zawodniczką okazała się Chantel Horvat. Zdobyła ona osiemnaście punktów, natomiast dziesięć oczek dołożyła od siebie Yvonne Turner.

Kto najwięcej punktował dla zespołu Wrocławia?

Liderką ofensywy w zwycięskiej drużynie była Deyona Gaston, która zapisała na swoim koncie równe dwadzieścia punktów. Niewiele słabiej spisała się Natalia Rutkowska, rzucając dla swojego zespołu dziewiętnaście oczek. Bardzo dobra skuteczność obu koszykarek zapewniła wrocławiankom bezpieczną przewagę. Swój istotny udział w wysokiej wygranej miały także Ameryst Alston z czternastoma oraz Aleksandra Mielnicka z trzynastoma punktami.

Dla krakowskiego klubu punkty zdobyły również Magdalena Ziętara i Laura Erikstrup, gromadząc po siedem oczek. W rotacji wrocławskiej ekipy na tablicy wyników zapisała się ponadto Zuzanna Kulińska z dorobkiem dziewięciu punktów. Zdecydowana wygrana przyjezdnych odzwierciedla przebieg całego spotkania na parkiecie. Wrocławianki skutecznie egzekwowały swoje założenia taktyczne, nie dając rywalkom szans na odrobienie strat.